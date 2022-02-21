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內地1月住宅售價按月降勢減弱 按年漲幅總體回落

國統局公佈，內地1月份商品住宅銷售價格按月降勢減弱，按年漲幅總體回落。 1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月比由上月下降0.1%轉為上漲0.6%。

國家統計局城市司首席統計師繩國慶解讀稱，一線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月下降0.1%轉為上漲0.6%，其中北京、上海、廣州和深圳分別上漲1.0%、0.6%、0.5%和0.5%；一線城市二手住宅按月上漲0.1%，漲幅與上月相同，其中北京、上海分別上漲0.5%和0.6%，廣州、深圳分別下降0.2%和0.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月下降0.3%轉為上漲0.1%；二手住宅按月下降0.2%，降幅比上月收窄0.1個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月分別下降0.2%和0.4%，降幅比上月均收窄0.1個百分點。

1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有39個和55個，比上月分別減少11個和8個。

按年比較，1月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲4.4%，漲幅與上月相同；二手住宅按年上漲4.1%，漲幅比上月回落1.2個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲2.5%和1.0%，漲幅比上月分別回落0.3和0.5個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲0.5%，漲幅比上月回落0.4個百分點；二手住宅按年由上月持平轉為下降0.7%。

1月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年下降城市分別有20個和30個，比上月分別增加3個和4個。

 

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