該行表示，將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。

另外，因應防疫工作的需要，由今日起，該行元朗恒發樓分行、深井分行、花都廣場分行，以及沙角邨分行將暫停服務，直至另行通知。

早前暫停營業的部分分行將由今日起恢復營業，有關分行包括中環永安集團大廈分行、鰂魚涌分行、馬頭圍道分行、觀塘廣場分行、土瓜灣分行、奧海城分行、長沙灣道194號分行、中港城中銀理財中心、堪富利士道分行、九龍廣場分行、美孚萬事達廣場分行、上水分行、天水圍分行、荃灣青山道中銀理財中心、荃灣青山道分行、屯門市廣場分行、屯門花園分行，以及屯門新墟分行。而因應員工確診而暫停營業的分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。

其他報道

AlipayHK豁免中小商戶交易費 由本月起為期6個月

拜登原則上同意與普京舉行峰會 美期升幅擴大

信義系捐助抗疫物資抵港

A股個別發展 上證跌0.07% LPR維持不變 100億逆回購投放持平

恒指低開218點 海底撈跌2.9% 農夫山泉跌0.36% 聯想升4.2%

馬克龍提議 普京-拜登舉行峰會 據報雙方都已接受 道期跌轉升

港股ADR跌219點 夜期低水188點 美期亞股向下

海港企業4億售常州馬哥孛羅酒店

海底撈發盈警 轉盈為虧 蝕38億至45億