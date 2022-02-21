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中銀香港17間分行有員工初確 今起暫停營業

中銀香港 （2388） 公布，因應有分行員工初步確診新型冠狀病毒，部分分行將由今日起暫停營業，直至另行通知。有關分行包括赤柱分行、上環皇后大道西分行、軒尼詩道409號分行、雲咸街分行、旺角銀高國際大廈分行、竹園邨銀行服務中心、藍田分行、大有街分行、爵祿街中銀理財中心、彩園廣場分行、隆亨邨分行、將軍澳廣場分行、粉嶺中心分行、祈德尊新邨分行、沙田第一城分行、長發邨分行，以及東港城分行。

該行表示，將採取相應的防疫措施，包括徹底清潔及消毒有關分行，安排相關分行的所有員工接受檢測及在家隔離。

另外，因應防疫工作的需要，由今日起，該行元朗恒發樓分行、深井分行、花都廣場分行，以及沙角邨分行將暫停服務，直至另行通知。

早前暫停營業的部分分行將由今日起恢復營業，有關分行包括中環永安集團大廈分行、鰂魚涌分行、馬頭圍道分行、觀塘廣場分行、土瓜灣分行、奧海城分行、長沙灣道194號分行、中港城中銀理財中心、堪富利士道分行、九龍廣場分行、美孚萬事達廣場分行、上水分行、天水圍分行、荃灣青山道中銀理財中心、荃灣青山道分行、屯門市廣場分行、屯門花園分行，以及屯門新墟分行。而因應員工確診而暫停營業的分行已徹底清潔及消毒，分行員工亦已接受檢測，結果均為陰性。

 

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