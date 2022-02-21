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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 見一周高

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.36點子至0.15399%，是2月14日後最高，當日報0.15691%。

港元現報7.8004元貶值2點子，曾貶值最多17點子，報7.8019元，亦曾升值最多4點子，報7.7998元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.67點子至0.05714%；1星期HIBOR跌0.91點子至0.08464%；2星期HIBOR跌0.11點子至0.10429%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.29點子至0.41798%；6個月期HIBOR升0.01點子至0.62714%；12個月期HIBOR升0.76點子至1.02274%。

美元指數現報95.859貶值0.184點或0.19%。

美元1個月期LIBOR報0.17071%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0167%，連續2日擴闊，利差是2022年2月16日後最高，當日差距為0.0082%

對上一次連續2日擴闊，是2022年2月15日，當日利差報0.0314%。

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