美俄兩國將就烏克蘭問題會晤，美期向上，但亞股續跌，恒指今早低開218點，高位跌96點，低位跌244點，半日高低波幅148點。「ATM」續拖累大市。
恒指半日跌172點或0.71%，報24155點，成交金額680億元；國指跌71點或0.84%，報8466點。恒生科技指數收報5402點，跌1.4%。
藍籌14隻升，45隻下跌，5隻無升跌。潤啤（0291）升1.91%，收報64.05元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌3.2%，收報39.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，25隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.1元，升6.56%；跌幅最大的是微盟（2013）收報5.9元，跌6.79%。
恒指於50天線(23931.09點)及100天線(24408.02點)之間。科指低於主要平均線，最近為10天線(5549.05點)。
北水南下合計淨流入28.47億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流出31.35億元人民幣，終止連續2日流入。
美團（3690）止跌回升，花旗、信証認為市場反應過度。見52周低178元，收報178元，跌5.32%。
多間公司公布業績，績前表現如下冠君產業信託（2778）收報3.89元，無升跌。新東方（9901）收報12.1元，無升跌。百盛集團（3368）收報0.212元，無升跌。盈大地產（0432）收報0.59元，無升跌。
南方東英元宇宙概念ETF（3034）上市，起始價格約爲7.8元。半日收7.84元，升0.51%。
海港企業（0051）4億售常州馬哥孛羅酒店。收報6.91元，無升跌。
海底撈（6862）發盈警，轉盈為虧，蝕38億至45億。收報19.6元，跌2.97%。
康希諾（6185）疫苗獲批用於序貫加強免疫接種。收報153元，升8.82%。
新城發展（1030）旗下的A股子公司新城控股提前贖回12.45億境外債。收報5.31元，無升跌。
農夫山泉（9633）及聯想集團（0992）染藍，恒大物業（6666）不足一年被剔出國指。農夫山泉收報2.76元，跌0.36%。聯想集團（0992）收報9.1元，升6.56%。恒大物業（6666）收報2.76元，跌0.36%。
億達中國（3639）1月合約銷售按年跌近40%。收報0.59元，無升跌。
金沙中國（1928）去年度虧損收窄至10.5億美元，不派息。收報24.05元，無升跌。
正榮地產（6158）：現有內部資源或不足以解決下月到期債務。收報0.76元，跌12.64%。
博駿教育（1758）發盈警，料去年轉蝕最多至2.5億人幣。停牌。
摩比發展（0947）發盈警，料去年虧損擴大至逾1億人幣。收報0.35元，無升跌。
融信中國（3301）4.21億人幣售附屬公司股權，擬作歸還銀行借款。收報2.62元，升0.77%。
保誠（2378）下任CEO據報或需香港以外地方履新。收報124.4元，跌1.27%。
雲遊控股（0484）料按年虧轉盈賺至少3200萬人幣。收報1.1元，跌3.51%。
中國太平（0966）1月總保費收入按年跌5%。收報10.32元，無升跌。
破頂股包括，匯通達（9878）創上市新高，見48元，收報44.2元，跌2%；天倫燃氣（1600）創52周高，見9.72元，收報9.72元，升0.1%；盈健醫療（1419）創52周高，見1.8元，收報1.8元，升3.45%；渣打（2888）創52周高，見60.75元，收報60.75元，升2.62%；中國建築興業（0830）創52周高，見2.18元，收報2.09元，跌1.88%。
破底股包括，和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.66元，收報4.66元，跌3.12%；汽車之家（2518）創上市新低，見52.05元，收報52.85元，跌4.86%；創新奇智（2121）創上市新低，見16元，收報16元，跌3.61%；美團（3690）見52周低178元，收報178元，跌5.32%；美團（3690）見52周低178元，收報185.9元，跌1.12%；JS環球生活（1691）見52周低9.3元，收報9.3元，跌1.06%；信佳國際（0912）見52周低1.54元，收報1.54元，跌2.53%；凱升控股（0102）見52周低0.101元，收報0.103元，跌2.83%；Bodibra母企海納星空科技（8297）見52周低0.155元，收報0.157元，升1.29%。
異動股
上升異動股，包括，安能物流（9956）收報5.88元，升14.62%；康希諾生物（6185）收報153元，升8.82%；商湯（0020）收報6.69元，升8.08%；朗生醫藥（0503）收報1.18元，升7.27%；聯想（0992）收報9.1元，升6.56%；映客（3700）收報2.2元，升5.77%；易緯集團（3893）收報0.093元，升5.68%；正商實業（0185）收報4.18元，升5.29%；國藝（8228）收報0.082元，升5.13%。
下跌異動股，包括，HMVOD（8103）收報1.1元，跌13.39%；正榮地產（6158）收報0.76元，跌12.64%；WAC（8619）收報0.105元，跌11.02%；金利豐（1031）收報0.39元，跌8.24%；現代傳播（0072）收報0.175元，跌7.41%；正榮服務（6958）收報1.3元，跌7.14%；中泛控股（0715）平上市低位0.096元，收報0.096元，跌6.8%；微盟（2013）收報5.9元，跌6.79%；恒偉集團（8219）收報0.28元，跌6.67%；俄鋁（0486）收報7.86元，跌6.43%。
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