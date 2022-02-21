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英國申入CPTPP市場進入第二階段談判

外電報道，英國申請進入跨太平洋伙伴關係協定（CPTPP）市場進入第二階段談判，英國國際貿易部長Anne-Marie Trevelyan預計於下周訪問印尼、日本和新加坡，以監督最後階段啟動，並加強英國與整個印太地區之貿易聯繫。