文章日期：2022年2月21日 12:28
外電報道，英國申請進入跨太平洋伙伴關係協定（CPTPP）市場進入第二階段談判，英國國際貿易部長Anne-Marie Trevelyan預計於下周訪問印尼、日本和新加坡，以監督最後階段啟動，並加強英國與整個印太地區之貿易聯繫。
英國將同意與CPTPP成員國建立新貿易關係，可使英國在向CPTPP成員國出口有99.9%的產品可享免關稅優惠。
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