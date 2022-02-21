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【有片：選股王】發改委促加快5G建設 料帶動電訊設備股長飛

恒指低開後最多跌244點、低見24,082點反彈，跌幅曾收窄至96點，之後窄幅波動，半日收報24155點，跌172點或0.71%。大市半日成交680億元。

科網股捱沽，騰訊（0700）阿里巴巴（9988）跌3%。內房物管沽壓大，融創（1918）跌一成，國企華潤置地（1109）亦跌3%。新能源、電力等受壓，贛鋒（1772）跌半成，小鵬汽車（9868）跌2.5%，華潤電力（0836）跌4%。炒復蘇概念大幅回吐，海底撈（6862）銀河娛樂（0027）跌2%、3%。個別醫藥、資源等沽壓較明顯。傳統舊經濟堅挺，中移動（0941）升逾1%，石油煤炭股中海油（0883）兗礦（1171）升1%，體育用品、啤酒等做好。

發改委上周下發促進工業經濟平穩增長通知，多項政策涉及電訊通迅業，包括要引導電信運營商加快5G建設進度，支持工業企業加快數字化改造升級，加快實施大數據中心建設專項行動，實施「東數西算」工程，「東數西算」就像「南水北調」「西電東送」一樣，將推動算力資源有序向西轉移，用作支撐東部數據的運算。預計工程將帶動電訊設備需求，光纖光纜部件商長飛（6869）料可受惠。

長飛的股價近兩日亦明顯做好，分別升穿20天線及50天線，短線回調料於12.2元有支持，可以候回吐吸納。

劉思明

投資版副主編