ING銀行將今年中國經濟增長，由5.4%下調至4.8%。該行大中華區首席經濟學家彭藹嬈表示，現時中國消費增長緩慢，去年12月按年增長1.7%，或是反映就業和工資，增長動力不足以帶動消費成長，另外這受防疫限制的影響。
今年1月固定資產投資增長4.9%，較去年全年增長4.3%加快，亦為投資、消費和生產增速中最高，不過彭藹嬈指相對過去內地投資按年增長逾10%，目前增長仍然相當緩慢。
投資去年受房地產去槓桿影響，去年12月財政部提前下達1.46萬億元人民幣的今年新增專項債限額，市場預期會在今年1月至春節後開始投入基建啟動經濟，不過彭藹嬈指目前未見任何基建投資，若地方政府未如中央政府有同樣的緊急意識，這部分專項債對經濟幫助不大。
兩會將於3月召開，中央政府將在政府工作報告中提出一系列指標，為地方政府指供指引，再要約3個月後才能反映到經濟。該行是次修訂經濟增長，是基於基礎設施投資，可以在推動第二季至第四季經濟增長的假設，至第四季度中國就業、工資和消費都將受益於經濟增長。
本月貸款基準利率（LPR）不變，彭藹嬈指出債券違約率在春節後再度上升，或令債券的信貸成本增加，反映到貸款市場。如果人民銀行選擇再等待一個月，以觀察早前政策變化的影響，在目前不理想的經濟形勢下，他們將落後於利率上升。她預期，3月中期借貸便利（MLF）和LPR將降0.05厘至0.1厘，全年MLF合共降0.6厘，預計降息將在第一季至第三季提前進行。
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