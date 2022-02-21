德林控股（1709）宣佈，與萬通保險達成戰略合作。雙方據此將在未來三年內開啓與萬通保險的全面合作，共同拓展亞太地區的客戶資源，爲高淨值客戶及其家族提供專屬定制化的保險、投資、家族辦公室及資産管理服務。德林據此將爲萬通保險提供聯合家族辦公室及證券投資服務。
萬通保險董事總經理兼行政總裁張可表示，萬通不斷提供順應時代發展的保險産品，更要全力發展安全穩健的財富傳承和資産管理服務。德林控股特別在家族辦公室服務上，有超過十年的豐富經驗及客戶資源，將爲萬通的家辦和投資服務帶來全新的體驗和助力。德林控股主席兼首席執行官陳寧迪則指，與萬通成爲戰略合作夥伴，將大大增强集團對客戶的定制化保險産品及核保服務，也將爲他們增加更多優質的高淨值客戶，加速擴大資産管理規模。
根據戰略合作夥伴協議，德林將爲萬通保險提供聯合家族辦公室及證券投資服務，特別是爲其高端客戶提供傳統私人銀行和投資機構未能涵蓋的特殊投資、資産管理、身份規劃、離岸信托、教育及慈善服務。雙方已約定客戶資源及利益分享模式，並通過品牌聯動和媒體支持，尋求持續穩定的長久合作夥伴關係。
資料顯示，萬通保險現時為雲鋒金融（0376）的成員機構。德林今天股價收報2.79元，升2.57%。
其他報道