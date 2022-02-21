冠君產業信託（2778）公布2021年底止全年度業績，期內租金收益總額按年跌5.2%，降至24.95億元；可分派收入則按年減少3.3%，只有15.03億元。每單位末期分派為0.1082元，按年減少14.87%。分派比率會由原先的95%，向下調整至90%，原因是增加資本儲備，以物業的預算裝修費用，以及為未來的挑戰作好準備。
該集團指，寫字樓和零售物業續租租金均見下跌。中環花園道三號的新租及續租租金大幅下降，期內收益淨額按年減少4.1%，只有13.13億元；平均現收租金由2020年底的110.4元，降至2021年底的 108.3元；出租率達89%，按年上升2.2個百分點。
朗豪坊商場因一名主要租戶撤出而受到較大影響。受到平均空置率上升，物業經營淨開支增加4.1%至2.98億，加上朗豪坊商場新開幕的Langham Beauty所涉及的開支，亦令樓宇管理淨開支上升。期內的分成租金收入亦雖然倍增至3800元，整體收益淨額按年減少11.9%，只有5.57億元。平均每平方呎現收租金按年減少13.4元，只有165.9元。商場悉數租出。
朗豪坊辦公樓的收益淨額按年減少5.4%，只有3.27億元；受惠於美容和保健行業租戶的租賃勢頭回升，該物業的出租率按年上升7.6個百分點，達到96.3%；現收租金每平方呎為47.1元，按年減少0.6元。其於倫敦66 Shoe Lane的應佔物業收益淨額則為2200萬元。手上投資組合包括醫思健康（2138）及債券在內，持貨成本2.57億元，去年底的市值達2.74億元。
期內的物業估值為653億元，較2020年同期減少3%，主要因為租值估算下跌。資產負債比率由2020年度的23%，微降至2021年度的22.9%。其預料今年花園道三號的續租租金仍會下跌，商場的整體租金水平預計將繼續受壓。
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