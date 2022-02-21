行動召集人、CTFE Social Solutions創辦人曾安業表示，作為周大福企業的一分子，他十分高興見到周大福企業的員工再次發揮關懷社會的精神，自發組織活動為醫護送暖。他們希望透過是次活動略盡綿力，既為醫護人員打氣，亦支持在疫情中生意大受打擊的本地飲食業。新冠病毒肆虐全港，他們深明對比醫護人員面對的疫境，他們的付出絕對是微不足道，但是仍希望是次活動能起帶頭作用，鼓勵其他企業接力為前線抗疫人員打氣。

稻苗飲食專業學會是香港餐飲業界唯一以專業及學術發展為本的專業機構，參與「10萬杯熱飲為醫護送暖」的會員餐廳亦全屬本地中小企業。是次活動合作餐廳分店有近80間，網絡遍佈港九新界各區，讓醫護人員可方便地到就近餐廳換取小小心意。參與是次活動的餐飲業界包括金記冰室、麗香園冰室、金滿庭、金鳳餐廳、令和居酒屋等。

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