該ETF的投資目標，是透過主要投資於恒指ESG增強精選指數的成份證券，盡可能提供（未計費用和開支前）與該指數港元計值總回報表現（扣除預扣稅後）緊密相關的投資業績。

恒生投資指，該ETF管理費為每年0.08%，預計全年經常性開支比率與年度跟蹤偏離度分別為 0.20%及-0.25%。而恒指ESG增強精選指數旨在將ESG元素加入恒生指數中，透過基於成份股之ESG風險評級、聯合國全球契約原則及爭議性業務之參與度進行篩選，然後，基於每家公司獲分配的ESG風險評級，根據其調整因子對該指數成份股作出加權調整。該指數結合ESG元素，透過國際視角（即採用國際公認ESG原則、數據、研究及評級）跟蹤香港股市的整體表現。

恒生銀行（0011）投資產品及顧問業務主管、恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，新推出恒指ESG增強精選指數ETF，擴寬了恒生投資的ETF投資產品組合，更為機構和個人投資者提供切實又有吸引力的投資機會，展示恒生投資對上市公司優化ESG表現的支持。投資者透過恒指ESG增強精選指數，可從積極提升ESG水平的公司表現中把握經風險調整的回報。

恒指公司亦宣布，已授權恒生投資以恒指ESG增強精選指數作為交易所買賣基金（ETF）的追蹤指數。新增上述ETF後，全球共有109隻與恒生指數系列掛鈎的交易所買賣產品，於16個不同交易所上市。截至去年12月31日，被動式追蹤恒指系列的產品的資產管理總值約440億美元。

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