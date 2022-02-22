泰加保險被接管後，於1月17日，向保險事務上訴審裁處申請覆核有關保監局旗下公司由德勤接管的指示，及緊急申請暫緩執行該指示，有關暫緩申請的聆訊於31日舉行後，已延至3月1日，而覆核申請的聆訊將於4月22日舉行。

董事會注意到保監局於1月7日發佈的新聞稿。公司完全不同意保監局有關泰加可能違反香港法例第41章保險業條例下法定規定的說法。公司已向其法律顧問尋求建議並將採取適當行動，包括暫緩申請及覆核申請，對該等揣測性的說法進行有力反駁。

就存入NERICO BROTHERS LIMITED（「NBL」）的現金狀況一事，公司指保監局去年11月的信稱，泰加將必須自NBL提取其大部分現金，而其可將餘款存於NBL作現金管理用途；而今年1月6日的信則稱，泰加必須將存於NBL所有現金轉至指定賬戶，認為與11月底從保監局獲得的理解有所不同。泰加又指，透過NBL進行現金管理的相關決策在獲得保監局知曉下，由泰加前任董事會作出，而非由現任董事會作出。

有關INDEPENDENT ASSETS MANAGEMENT LIMITED（「IAML」）提 出 的法律訴訟一事，就有關股份的場外轉讓，及IAML其後向公司送達的停止通知書要求停止轉讓有關股份一事，高院裁定，在作出相關裁定前，限制及禁止司採取措施登記轉讓的禁令將授出及繼續執行。

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