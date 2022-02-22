美股休市，港股ADR跌2點或0.01%，報24167點，夜期跌206點或0.85%，報23962點，夜期低水208點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升3.52%，折合報461.1元；阿里巴巴（9988）升1%，折合報116.04元；美團（3690）升2.44%，折合報184.91元；匯控（0005）跌1.9%，折合報57.44元；建行（0939）跌1.09%，折合報5.98元。
道期現跌1.267%；標期現跌1.52%；納期現跌2.19%。日股現跌1.44%，韓股現跌1.14%，澳股現跌0.95%。
納期現跌2.19%或307.25點，報13688.75點；紐油現升2.61%或2.38美元，報93.45美元；布油現升1.97%或1.84美元，報95.39美元；金價現升0.16%或3.12美元，報1909.41美元；美國10年期債息現跌2.69%或0.0519厘，報1.8767厘。
多間公司公布業績，包括，匯控（0005）、恒生（0011）、ASM太平洋（0522）、玖紙（2689）等。
天倫燃氣（1600）折讓12.8%配售，集資逾4億。
正榮（6158）向逾81億元債券持有人提續期 每人最多獲1%現金補償；另，正榮地產主要股東歐宗榮上周連日沽貨6300萬股，套現5709萬。
保利協鑫能源（3800）擬改名為「協鑫科技」CEO朱戰軍委任為副主席。
安能物流（9956）昨曾飈近16% 稱其營運維持正常。
聯通（0762）1月5G上客重拾增長，單月增556.8萬戶。
先聲藥業 （2096） 盈喜，料去年全年純利按年升最多130%。
新創建（0659）：捐1萬部達醫療設備級別的血氧計，港怡推免費視像會診服務。
冠君（2778）：可分派收入減3.3%至15億，降分派率迎挑戰。
港鐵（0066）乘客量大減至少4成，將非繁忙時段候車時間延長約一至兩分鐘。
盈大地產（0432）去年虧損擴大至8.3億，不派息。
中電信（0728）上月5G上客量淨增826萬戶。
德林（1709）與萬通保險達戰略合作。
中移動（0941）上月淨增客戶數449.7萬戶。
騰訊（0700）發言人澄清「將被重錘」為謠言。
空運牌照局發牌予大灣區航空，可營辦104條航線。留意國泰（0293）。
港交所（0388）再度委任三名國際諮詢委員會成員。
銀保監等據報要求機構排查螞蟻相關業務。留意阿里（9988）。
澳能建設（1183）發盈喜，料去年盈利大增逾1.4倍。
Hypebeast（0150）首三季收益增至6.8億。
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