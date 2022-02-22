個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升3.52%，折合報461.1元；阿里巴巴（9988）升1%，折合報116.04元；美團（3690）升2.44%，折合報184.91元；匯控（0005）跌1.9%，折合報57.44元；建行（0939）跌1.09%，折合報5.98元。

道期現跌1.267%；標期現跌1.52%；納期現跌2.19%。日股現跌1.44%，韓股現跌1.14%，澳股現跌0.95%。

納期現跌2.19%或307.25點，報13688.75點；紐油現升2.61%或2.38美元，報93.45美元；布油現升1.97%或1.84美元，報95.39美元；金價現升0.16%或3.12美元，報1909.41美元；美國10年期債息現跌2.69%或0.0519厘，報1.8767厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司公布業績，包括，匯控（0005）、恒生（0011）、ASM太平洋（0522）、玖紙（2689）等。

天倫燃氣（1600）折讓12.8%配售，集資逾4億。

正榮（6158）向逾81億元債券持有人提續期 每人最多獲1%現金補償；另，正榮地產主要股東歐宗榮上周連日沽貨6300萬股，套現5709萬。

保利協鑫能源（3800）擬改名為「協鑫科技」CEO朱戰軍委任為副主席。

安能物流（9956）昨曾飈近16% 稱其營運維持正常。

聯通（0762）1月5G上客重拾增長，單月增556.8萬戶。

先聲藥業 （2096） 盈喜，料去年全年純利按年升最多130%。

新創建（0659）：捐1萬部達醫療設備級別的血氧計，港怡推免費視像會診服務。

冠君（2778）：可分派收入減3.3%至15億，降分派率迎挑戰。

港鐵（0066）乘客量大減至少4成，將非繁忙時段候車時間延長約一至兩分鐘。

盈大地產（0432）去年虧損擴大至8.3億，不派息。

中電信（0728）上月5G上客量淨增826萬戶。

德林（1709）與萬通保險達戰略合作。

中移動（0941）上月淨增客戶數449.7萬戶。

騰訊（0700）發言人澄清「將被重錘」為謠言。

空運牌照局發牌予大灣區航空，可營辦104條航線。留意國泰（0293）。

港交所（0388）再度委任三名國際諮詢委員會成員。

銀保監等據報要求機構排查螞蟻相關業務。留意阿里（9988）。

澳能建設（1183）發盈喜，料去年盈利大增逾1.4倍。

Hypebeast（0150）首三季收益增至6.8億。

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