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恒指低開477點 跌穿50天線 阿里巴巴跌5%

恒指今早低開477點或1.98%，報23692點，成交金額25億元；國指今早低開168點或1.99%，報8287點。恒生科技指數開市報5207點，跌2.25%。

藍籌3隻升，51隻下跌，10隻無升跌。海底撈（6862）升2.1%，報19.48元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌5.13%，報109元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股0隻升，27隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是閱文（0772）無成交，報44.65元；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報109元，跌5.13%。

恒指跌穿50天線(23925.3點)；科指續低於所有平均線。

多間公司公布業績，績前表現如下，匯控（0005）開市報57.5元，跌1.79%。恒生（0011）開市報165.2元，跌0.48%。ASM太平洋（0522）開市報81元，跌1.22%。玖紙（2689）開市報8.03元，跌1.23%。

天倫燃氣（1600）折讓12.8%配售，集資逾4億。開市報8.4元，跌12.77%。

正榮（6158）向逾81億元債券持有人提續期，每人最多獲1%現金補償；另，正榮地產主要股東歐宗榮上周連日沽貨6300萬股，套現5709萬。開市報0.74元，跌1.33%。

保利協鑫能源（3800）擬改名為「協鑫科技」CEO朱戰軍委任為副主席。開市報2.7元，跌0.74%。

安能物流（9956）昨曾飈近16%，稱其營運維持正常。開市報5.62元，無升跌。

聯通（0762）1月5G上客重拾增長，單月增556.8萬戶。開市報4.36元，跌0.46%。

先聲藥業（2096）盈喜，料去年全年純利按年升最多130%。開市報9.05元，跌0.66%。

新創建（0659）：捐1萬部達醫療設備級別的血氧計，港怡推免費視像會診服務。無成交，報7.94元。

冠君（2778）：可分派收入減3.3%至15億，降分派率迎挑戰。開市報3.82元，跌1.29%。

港鐵（0066）乘客量大減至少4成，將非繁忙時段候車時間延長約一至兩分鐘。無成交，報42.9元。

盈大地產（0432）去年虧損擴大至8.3億，不派息。開市報0.59元，無升跌。

中電信（0728）上月5G上客量淨增826萬戶。開市報3.11元，跌0.64%。

德林（1709）與萬通保險達戰略合作。無成交，報2.79元。

中移動（0941）上月淨增客戶數449.7萬戶。開市報55.25元，跌1.16%。

騰訊（0700）發言人澄清「將被重錘」為謠言。開市報432.2元，跌2.96%。

空運牌照局發牌予大灣區航空，可營辦104條航線。留意國泰（0293）。開市報7.17元，跌0.14%。

港交所（0388）再度委任三名國際諮詢委員會成員。開市報423.6元，跌1.67%。

銀保監等據報要求機構排查螞蟻相關業務。留意阿里（9988）。開市報109元，跌5.13%。

澳能建設（1183）發盈喜，料去年盈利大增逾1.4倍。開市報3.52元，升0.86%

Hypebeast（0150）首三季收益增至6.8億。無成交，報0.99元。

破底股方面

破底股包括，美團（3690）見52周低176.8元，開市報176.8元，跌2.05%；微盟（2013）見52周低5.6元，開市報5.6元，跌1.93%；吉利（0175）見52周低16元，開市報16元，跌2.2%；中國有贊（8083）見52周低0.28元，開市報0.28元，無升跌；保誠（2378）見52周低122.4元，開市報122.4元，跌2.08%；

異動股

上升異動股，包括，鴻福堂（1446）開市報0.43元，升10.26%；春立醫療（1858）開市報11.78元，升8.07%；紐約期油開市報91.75元，升0.75%；裕承科金（0279）開市報0.211元，升2.93%；華盛國際（1323）開市報0.136元，升2.26%；海底撈（6862）開市報19.48元，升2.1%；京城佳業（2210）開市報5.4元，升2.08%；布蘭特期油開市報96.55元，升1.22%；貓眼娛樂（1896）開市報9.18元，升1.77%。

下跌異動股，包括，俄鋁（0486）開市報6.84元，跌13.75%；天倫燃氣（1600）開市報8.4元，跌12.77%；阿里巴巴（9988）開市報109元，跌5.13%；信義光能（0968）開市報13.94元，跌4.65%。

 

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