俄羅斯本月為聯合國擔任輪值主席國，意味著它將主持會議並制定議程。另外，俄羅斯亦為五個擁有否決權的國家之一(其餘為中、法、英、美)，亦意味著制裁之類的舉措行不通。

道期現跌1.364%；標期現跌1.57%；納期現跌2.12%。

俄鋁（0486）曾跌最多22.07%，是2018年4月16日後最大跌幅，當日跌幅為30.88%。今低見6.18元，是2021年9月3日5.98元後最低。現報6.81元，跌14.12%。

俄羅斯總統普京早前正式承認烏克蘭東部分離主義份子自封的兩個共和國，還下令國防部，向分裂地區派遣他所謂的「維和部隊」。

烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭將堅持走和平外交道路。他說，普京實際上只是將自 2014年以來已經存在於自封共和國的軍隊「合法化」。澤連斯基讚揚烏克蘭人的冷靜態度，並向他們保證該國的邊界得到了安全的防衛。

其他報道

恒指低開477點 跌穿50天線 阿里巴巴跌5%

滬深三大指數向下 人行實現淨投放900億人幣

烏克蘭局勢惡化 夜期低水208點 美期亞股向下 油金價升 美10年債息跌

天倫燃氣折讓12.8%配售 集資逾4億

泰加保險更新德勤接管覆核、NBL、IAML等情況 續停牌

俄羅斯承認烏克蘭分裂地區獨立 俄股重挫10% 歐股、美期跌逾1%