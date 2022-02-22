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聯合國將就烏克蘭危機舉行緊急會議 美期續挫 俄鋁跌22%

俄羅斯簽紙承認烏東地區分裂出烏克蘭，美聯社報道，聯合國安理會將在當地時間周一夜間就烏克蘭局勢舉行緊急會議。美聯社稱，今次會議是應烏克蘭、美國、五個歐洲國家和墨西哥的要求而舉行。較早前，聯合國秘書長稱，俄羅斯侵犯了烏克蘭的領土完整。

俄羅斯本月為聯合國擔任輪值主席國，意味著它將主持會議並制定議程。另外，俄羅斯亦為五個擁有否決權的國家之一(其餘為中、法、英、美)，亦意味著制裁之類的舉措行不通。

道期現跌1.364%；標期現跌1.57%；納期現跌2.12%。

俄鋁（0486）曾跌最多22.07%，是2018年4月16日後最大跌幅，當日跌幅為30.88%。今低見6.18元，是2021年9月3日5.98元後最低。現報6.81元，跌14.12%。

俄羅斯總統普京早前正式承認烏克蘭東部分離主義份子自封的兩個共和國，還下令國防部，向分裂地區派遣他所謂的「維和部隊」。

烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭將堅持走和平外交道路。他說，普京實際上只是將自 2014年以來已經存在於自封共和國的軍隊「合法化」。澤連斯基讚揚烏克蘭人的冷靜態度，並向他們保證該國的邊界得到了安全的防衛。

 

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