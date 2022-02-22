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滙豐因應員工確診 7分行暫停服務

滙豐宣布，由於有員工確診感染新冠病毒，7家分行由即日 (22日) 起暫停服務，直至另行通知。

7家分行包括觀塘分行及卓越理財中心、商業客戶服務中心；鰂魚涌卓越理財中心；上水中心卓越理財中心；大有街分行；西寶城分行及卓越理財中心；荃灣卓越理財中心；東涌分行。

滙豐表示，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

 

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