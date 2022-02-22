俄羅斯支持分裂烏克蘭東部，國際社會譴責。最新為日本外務大臣林芳正譴責俄羅斯承認烏克蘭東部兩個自封的分裂主義共和國，稱這違反國際法；日本將與七國集團(G7)和國際社會一道做出嚴厲反應，包括制裁。
恒指曾跌705點或2.92%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.98%。今低見23464.07點，是1月10日23399.09點後最低。現報23475.09點，跌2.88%。
科指曾跌最多2.7%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見5183.59點，創有記錄以來新低，現報5192.27點，跌2.54%。
國指曾跌最多2.6%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為3.47%。低見8236.2點，是2022年1月31日8217.67點後最低。現報8237.24點，跌2.59%。
道期現跌1.399%；標期現跌1.63%；納期現跌2.22%。
紐油現升3.21%或2.93美元，報94美元；布油現升1.81%或1.73美元，報97.12美元；金價現升0.11%或2.1美元，報1908.39美元；美國10年期債息現跌3.58%或0.0691厘，報1.8595厘。
在岸人民幣現貶值0.11%或0，報6.3424；離岸人民幣現貶值0.21%或0.01，報6.3397；每美元兌日圓現貶值0.07%或0.09，報114.65；美元指數現升0.07%或0.07點，報96.151點。
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