恒指曾跌705點或2.92%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.98%。今低見23464.07點，是1月10日23399.09點後最低。現報23475.09點，跌2.88%。

科指曾跌最多2.7%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見5183.59點，創有記錄以來新低，現報5192.27點，跌2.54%。

國指曾跌最多2.6%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為3.47%。低見8236.2點，是2022年1月31日8217.67點後最低。現報8237.24點，跌2.59%。

道期現跌1.399%；標期現跌1.63%；納期現跌2.22%。

紐油現升3.21%或2.93美元，報94美元；布油現升1.81%或1.73美元，報97.12美元；金價現升0.11%或2.1美元，報1908.39美元；美國10年期債息現跌3.58%或0.0691厘，報1.8595厘。

在岸人民幣現貶值0.11%或0，報6.3424；離岸人民幣現貶值0.21%或0.01，報6.3397；每美元兌日圓現貶值0.07%或0.09，報114.65；美元指數現升0.07%或0.07點，報96.151點。

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