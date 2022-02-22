moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

俄支持分裂烏東 恒指挫逾700點 科指創新低

俄羅斯支持分裂烏克蘭東部，國際社會譴責。最新為日本外務大臣林芳正譴責俄羅斯承認烏克蘭東部兩個自封的分裂主義共和國，稱這違反國際法；日本將與七國集團(G7)和國際社會一道做出嚴厲反應，包括制裁。

恒指曾跌705點或2.92%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為2.98%。今低見23464.07點，是1月10日23399.09點後最低。現報23475.09點，跌2.88%。

科指曾跌最多2.7%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見5183.59點，創有記錄以來新低，現報5192.27點，跌2.54%。

國指曾跌最多2.6%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為3.47%。低見8236.2點，是2022年1月31日8217.67點後最低。現報8237.24點，跌2.59%。

道期現跌1.399%；標期現跌1.63%；納期現跌2.22%。

紐油現升3.21%或2.93美元，報94美元；布油現升1.81%或1.73美元，報97.12美元；金價現升0.11%或2.1美元，報1908.39美元；美國10年期債息現跌3.58%或0.0691厘，報1.8595厘。

在岸人民幣現貶值0.11%或0，報6.3424；離岸人民幣現貶值0.21%或0.01，報6.3397；每美元兌日圓現貶值0.07%或0.09，報114.65；美元指數現升0.07%或0.07點，報96.151點。

 

 

其他報道

烏克蘭爆危機 比特幣曾跌穿3.7萬美元

恒生3分行暫停服務 1間恢復營業

滙豐因應員工確診 7分行暫停服務

傳騰訊旗下電商「小鵝拼拼」將關停 上線不足2年

聯合國將就烏克蘭危機舉行緊急會議 美期續挫 俄鋁跌22%

恒指低開477點 跌穿50天線 阿里巴巴跌5%

滬深三大指數向下 人行實現淨投放900億人幣

烏克蘭局勢惡化 夜期低水208點 美期亞股向下 油金價升 美10年債息跌

天倫燃氣折讓12.8%配售 集資逾4億

泰加保險更新德勤接管覆核、NBL、IAML等情況 續停牌

俄羅斯承認烏克蘭分裂地區獨立 俄股重挫10% 歐股、美期跌逾1%