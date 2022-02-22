文章日期：2022年2月22日 12:02
李嘉誠基金會早前公布，為幫助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，資助金額為3000萬港元。今早基金會在facebook專頁表示，資助私家醫院支援公共衛生系統計劃內容即將公布，資助額更將「加碼」1000萬元至4000萬元。
基金會表示，除了養和醫院、港怡醫院和中文大學醫院，位於九龍區的聖德肋撒醫院亦願意積極參與。基金會指出，計劃得到公、私營醫院積極回應，並正加快研究落實細節，有新消息將及時公布。
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