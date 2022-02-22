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李嘉誠基金會「加碼」1000萬元 支援私院收公院非染疫病人

李嘉誠基金會早前公布，為幫助紓緩公營醫療系統的壓力，支援私家醫院接收公立醫院非染疫病人，資助金額為3000萬港元。今早基金會在facebook專頁表示，資助私家醫院支援公共衛生系統計劃內容即將公布，資助額更將「加碼」1000萬元至4000萬元。