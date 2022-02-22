擬回購最多10億美元股份

集團擬提出進⼀步回購最多10億美元股份，於現時最⾼達20億美元的回購完成後展開。

集團已就是否恢復按季派息作出檢討，唯現時不擬於今年内恢復此安排。未來數年集團將繼續檢討是否恢復按季派息，並於2023年2⽉發布2022年業績時或之前再交代最新情況。

集團指，盈利增⻑源⾃預期信貸損失及其他預期信貸損失錄得撥回淨額，以及應佔聯營公司的利潤增加。經調整除稅前利潤為219億美元，上升79%，遜預期。

期內，列賬基準收入減少2%⾄496億美元，主要反映環球利率下跌和資本市場及證券服務業務收入減少的影響。即便如此，集團策略重點領域，包括財富管理業務和環球貿易及融資業務的收入均告增加。經調整收入下跌3%，降⾄501億美元。

集團淨利息收益率為1.2%，按年跌12個基點。普通股權⼀級資本比率為15.8%，下跌0.1個百分點。資本⽣成因派發股息、10⽉份宣布回購最多20億美元股份、匯兌變動及其他扣減⽽被抵銷有餘。即使結構性外匯受限於新的第⼀⽀柱要求，風險加權資產仍告減少，反映集團轉型計劃的影響。

匯控去年第四季稅前利潤27億美元

單計去年第四季，集團列賬基準除稅後利潤增加11億美元至20億美元，⽽列賬基準除稅前利潤則增加13億美元至27億美元，反映預期信貸損失提撥減少、營業⽀出下降及收入增加。經調整除稅前利潤上升79%，增⾄40億美元，略遜預期。

季內，列賬基準收入增加2%至120億美元，主要來⾃⼯商⾦融業務旗下的信貸及貸款業務和環球貿易及融資業務的增⻑。經調整收入上升2%至121億美元。

其他報道

李嘉誠基金會再捐1000萬元支援私院收公院非染疫病人 計畫細節有待落實

恒生九龍總行及2分行今起暫停服務

中銀因應員工確診 13分行暫停營業

美中通電 討論俄烏局勢和朝鮮問題 恒指曾跌逾800點

滬深兩市低收 三大指數半日跌逾1%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連升

蘋果連續第五次被荷蘭罰款500萬歐元