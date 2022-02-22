恒指半日跌713點或2.95%，報23456點，成交金額801億元；國指跌243點或2.88%，報8212點。恒生科技指數收報5165點，跌3.04%。

藍籌3隻升，61隻下跌，0隻無升跌。中海油（0883）升0.6%，收報10.06元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌5.98%，收報169.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報82.35元，升0.43%；跌幅最大的是微盟（2013）見52周低5.2元，收報5.23元，跌8.41%。

恒指跌穿50天線(23920.58點)。科指續低於所有主要平均線，最近為10天線(5514.37點)。

北水南下合計淨流入8.58億元，較上日增加60.4%，連續第2日流入，累計流入13.93億元，對上一次連續2日淨流入是1月6日。南水北上合計淨流出88.02億元人民幣，較上日增加149.96%，連續第2日流出，累計流出123.23億元。

外圍目前情況

道期現跌1.57%；標期現跌1.77%；納期現跌2.35%。

納期現跌2.35%或329.25點，報13666.75點；紐油現升2.88%或2.63美元，報93.7美元；布油現升1.37%或1.31美元，報96.7美元；金價現升0.12%或2.3美元，報1908.59美元。

美國10年期債息現跌3.76%或0.0726厘，報1.856厘。

在岸人民幣現貶值0.13%或0，報6.3439；離岸人民幣現貶值0.26%或0.01，報6.3428；每美元兌日圓現貶值0.09%或0.11，報114.63；美元指數現升0.14%或0.13點，報96.216點。

多間公司公布業績，績前表現如下，匯控（0005）收報57.15元，跌2.39%。恒生（0011）收報161.7元，跌2.59%。ASM太平洋（0522）收報82.35元，升0.43%。玖紙（2689）收報8.02元，跌1.35%。

天倫燃氣（1600）折讓12.8%配售，集資逾4億。收報7.19元，跌25.34%。

正榮（6158）向逾81億元債券持有人提續期，每人最多獲1%現金補償；另，正榮地產主要股東歐宗榮上周連日沽貨6300萬股，套現5709萬。收報0.72元，跌4%。

保利協鑫能源（3800）擬改名為「協鑫科技」CEO朱戰軍委任為副主席。收報2.73元，升0.37%。

安能物流（9956）昨曾飈近16%，稱其營運維持正常。收報5.63元，升0.18%。

聯通（0762）1月5G上客重拾增長，單月增556.8萬戶。收報4.33元，跌1.14%。

先聲藥業（2096）盈喜，料去年全年純利按年升最多130%。收報8.86元，跌2.74%。

新創建（0659）：捐1萬部達醫療設備級別的血氧計，港怡推免費視像會診服務。收報7.77元，跌2.14%。

冠君（2778）：可分派收入減3.3%至15億，降分派率迎挑戰。收報3.78元，跌2.33%。

港鐵（0066）乘客量大減至少4成，將非繁忙時段候車時間延長約一至兩分鐘。收報42.15元，跌1.75%。

盈大地產（0432）去年虧損擴大至8.3億，不派息。收報0.58元，跌1.69%。

中電信（0728）上月5G上客量淨增826萬戶。收報3.08元，跌1.6%。

德林（1709）與萬通保險達戰略合作。收報2.82元，升1.08%。

中移動（0941）上月淨增客戶數449.7萬戶。收報55.55元，跌0.63%。

騰訊（0700）發言人澄清「將被重錘」為謠言。收報436.6元，跌1.98%。

空運牌照局發牌予大灣區航空，可營辦104條航線。留意國泰（0293）。收報7.07元，跌1.53%。

港交所（0388）再度委任三名國際諮詢委員會成員。見52周低416.2元，收報418.4元，跌2.88%。

銀保監等據報要求機構排查螞蟻相關業務。阿里（9988）收報110.4元，跌3.92%。

澳能建設（1183）發盈喜，料去年盈利大增逾1.4倍。收報3.5元，升0.29%。

Hypebeast（0150）首三季收益增至6.8億。收報1元，升1.01%。

破頂股表現

破頂股包括，盈健醫療（1419）創52周高，見2.4元，收報2.12元，升0.95%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1392元，收報1390元，升0.98%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.52元，收報2.54元，跌5.22%；當代置業（1107）創上市新低，見0.139元，收報0.14元，跌2.1%；中梁（2772）創上市新低，見3.29元，收報3.3元，跌0.9%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.48元，收報0.485元，跌3%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見5.6元，收報5.86元，跌1.84%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見8.96元，收報9.19元，跌1.71%；維亞生物（1873）創上市新低，見3.15元，收報3.21元，跌6.96%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見18.18元，收報18.26元，跌3.69%；啟明醫療（2500）創上市新低，見19.72元，收報20.35元，跌11.9%；加科思（1167）創上市新低，見8.63元，收報8.8元，跌6.28%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.38元，收報4.45元，跌3.05%；心通醫療（2160）創上市新低，見3.04元，收報3.04元，跌5%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見23.65元，收報23.65元，跌4.64%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見12.86元，收報13元，跌6.61%；平安好醫生（1833）創上市新低，見23.5元，收報23.7元，跌4.24%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見14.76元，收報14.76元，跌5.51%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.41元，收報3.45元，跌5.74%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.41元，收報3.41元，跌3.67%；汽車之家（2518）創上市新低，見51.1元，收報51.4元，跌2.37%；寶尊電商（9991）創上市新低，見28.3元，收報28.9元，跌5.09%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.305元，收報0.335元，升3.08%；VESYNC（2148）創上市新低，見5.16元，收報5.3元，跌6.36%；百融雲（6608）創上市新低，見8.17元，收報8.18元，跌5.98%；醫渡（2158）創上市新低，見10.96元，收報11.3元，跌7.22%；太陽城集團（1383）創上市新低，見0.08元，收報0.084元，跌6.67%；朗詩（0106）見52周低0.244元，收報0.244元，跌2.01%；通達（0698）見52周低0.167元，收報0.172元，跌5.49%；小米（1810）見52周低15.56元，收報15.6元，跌3.11%；心動公司（2400）見52周低25.65元，收報26.05元，跌7.13%；吉利（0175）見52周低15.38元，收報15.52元，跌5.13%；中國燃氣（0384）見52周低12.46元，收報12.54元，跌4.71%；新奧能源（2688）見52周低109.8元，收報110元，跌10.2%；昊海生物科技（6826）見52周低40.6元，收報41.2元，跌0.72%；康方生物（9926）見52周低18.22元，收報18.28元，跌6.73%；愛康醫療（1789）見52周低5.25元，收報5.3元，跌3.99%；春立醫療（1858）見52周低10.3元，收報10.38元，跌4.77%；暢捷通（1588）見52周低6.09元，收報7.08元，升6.31%；美團（3690）見52周低166.8元，收報169.7元，跌5.98%；希慎（0014）見52周低23.4元，收報23.5元，跌1.05%；大家樂（0341）見52周低13元，收報13.02元，跌1.06%；美圖公司（1357）見52周低1.38元，收報1.4元，跌0.71%；閱文（0772）見52周低42.85元，收報42.9元，跌3.92%；微盟（2013）見52周低5.2元，收報5.23元，跌8.41%；港交所（0388）見52周低416.2元，收報418.4元，跌2.88%；新奧（2688）見52周低109.8元，收報110元，跌10.2%；思摩爾（6969）見52周低31.2元，收報31.4元，跌6.55%；JS環球生活（1691）見52周低8.43元，收報8.55元，跌8.56%；中國有贊（8083）見52周低0.265元，收報0.27元，跌3.57%；英皇國際（0163）見52周低0.89元，收報0.9元，跌2.17%。

異動股

上升異動股，包括，卓越教育集團（3978）收報0.295元，升9.26%；毅德國際（1396）收報0.36元，升9.09%；超智能控股（1402）收報0.53元，升8.16%；金匯（8160）收報0.08元，升8.11%；環球實業科技（1026）收報0.158元，升7.48%；中國儒意（0136）收報2.1元，升6.6%；暢捷通（1588）見52周低6.09元，收報7.08元，升6.31%；正商實業（0185）收報4.16元，升5.32%；FRIENDTIMES（6820）收報1.36元，升4.62%；陽光100中國（2608）收報0.495元，升4.21%；勵駿（1680）收報0.56元，升3.7%。

下跌異動股，包括，天倫燃氣（1600）收報7.19元，跌25.34%；俄鋁（0486）收報6.45元，跌18.66%；WAC（8619）收報0.104元，跌14.75%；啟明醫療（2500）創上市新低，見19.72元，收報20.35元，跌11.9%；進智公交（0077）收報0.65元，跌10.96%；強泰環保（1395）收報0.15元，跌10.71%；新奧能源（2688）見52周低109.8元，收報110元，跌10.2%；譽宴（1483）收報1.2元，跌9.77%；榮昌生物（9995）收報51.1元，跌8.75%。

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