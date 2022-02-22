恒生2021財年扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額減少8%至331.82億元，營業溢利減少19%至162.31億元。截至2021財年底恒生的普通股權⼀級資本比率為15.9%，一級資本比率為17.5%，總資本比率為18.9%，三項比率分別跌0.9、1及1.1個百分點。

恒生2021財年淨利息收入減少11%，至238.22億元。雖然資產負債表有所增⻑而賺取利息之平均資產上升2.7%，但仍反映利率環境帶來的不利影響。2021財年淨利息收益率按年減少24個基點，由1.73%下跌至1.49%，仍高於市場平均水平。

該行2021財年非利息收入增長2%至93.6億元。由於去年上半年之經濟及投資氣氛均有改善，該行進一步將收入基礎多元化，各項非利息收入業務均有良好增長。

其他報道

匯控去年稅前盈利升1.15倍 派息0.18美元 擬回購最多10億美元股份

李嘉誠基金會再捐1000萬元支援私院收公院非染疫病人 計畫細節有待落實

恒生九龍總行及2分行今起暫停服務

中銀因應員工確診 13分行暫停營業

美中通電 討論俄烏局勢和朝鮮問題 恒指曾跌逾800點

滬深兩市低收 三大指數半日跌逾1%

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連升

蘋果連續第五次被荷蘭罰款500萬歐元

樂普生物7.13元中間定價 超額認購4.7倍

俄支持分裂烏東 恒指挫逾700點 科指創新低

烏克蘭爆危機 比特幣曾跌穿3.7萬美元

恒生3分行暫停服務 1間恢復營業

滙豐因應員工確診 7分行暫停服務

傳騰訊旗下電商「小鵝拼拼」將關停 上線不足2年