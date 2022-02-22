恒生 （0011） 公布，2021財年少賺16%至139.6億元，低於市場預期174.5億元，每股盈利跌17%至6.93元，每股平均股東權益回報率為7.7%，按年減1.9個百分點。恒生派2021財年第四次中期股息1.8元，較2020財年第四次中期息2.8元跌36%。2021財年全年派息共5.1元，較2020年財年全年派5.5元減少7%。
恒生2021財年扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前的營業收入淨額減少8%至331.82億元，營業溢利減少19%至162.31億元。截至2021財年底恒生的普通股權⼀級資本比率為15.9%，一級資本比率為17.5%，總資本比率為18.9%，三項比率分別跌0.9、1及1.1個百分點。
恒生2021財年淨利息收入減少11%，至238.22億元。雖然資產負債表有所增⻑而賺取利息之平均資產上升2.7%，但仍反映利率環境帶來的不利影響。2021財年淨利息收益率按年減少24個基點，由1.73%下跌至1.49%，仍高於市場平均水平。
該行2021財年非利息收入增長2%至93.6億元。由於去年上半年之經濟及投資氣氛均有改善，該行進一步將收入基礎多元化，各項非利息收入業務均有良好增長。
其他報道
匯控去年稅前盈利升1.15倍 派息0.18美元 擬回購最多10億美元股份
李嘉誠基金會再捐1000萬元支援私院收公院非染疫病人 計畫細節有待落實