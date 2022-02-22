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俄撐分裂烏東 中美通電曾談局勢 中外交部發文僅談中美關係 恒指續跌逾700點

中國外交部公布，「王毅應約同美國國務卿布林肯就中美關係交換意見」，未有提及目前市場關注的烏克蘭問題，早前布林肯稱雙方討論了俄烏局勢。外交部網站目前亦未有談及烏克蘭最新局勢的文章。港股午後復市，續跌逾700點。

公布引述王毅稱，當前把握和推進中美關係最重要的就是落實好兩國元首達成的共識。中方願本著習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則有效管控分歧，穩定中美關係。近期美方推出所謂新版「印太戰略」，公開把中國列為地區首要挑戰，還試圖把「以台製華」納入美地區戰略，這明顯是在發出對華圍堵遏制的錯誤信號。中美有競爭也有合作，不能簡單用競爭定義雙邊關係。美方一些官員鼓吹對華進行長期激烈競爭，很可能演變成中美全面對抗。中方再次敦促美方以實際行動體現拜登總統作出的一系列承諾，不能說一套做一套，言而無信，不知其可。

王毅表示，再過幾天，就是中美「上海公報」發表50週年。「上海公報」精神對今天的中美關係仍有很強的現實意義。希望美方重溫中美破冰初心，回歸理性務實的對華認知，共同推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。

公布引述布林肯表示，正如拜登總統多次表示，美方不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、反對「台獨」、無意同中方衝突對抗。

較早前，美國國務部發言人Ned Price表示，美國國務卿布林肯與中國外長王毅通電話，雙方討論了朝鮮事態發展和俄烏局勢。布林肯在通話中「強調了維護烏克蘭主權和領土完整的必要性」。

 

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