文章日期：2022年2月22日 15:35
據國際文傳電訊社(IFX)引述俄羅斯國家杜馬成員Leonid Kalashnikov的話報道稱，俄羅斯計劃承認分裂主義勢力對盧甘斯克和頓涅茨克地區的完全主張。
道期跌幅一度收窄，目前又再擴闊，現跌1.349%；標期現跌1.56%；納期現跌2.27%。
恒大退出東莞一地產項目 光大集團接手
地緣局勢緊張 滬深三大指數低收 滬指跌33點
小鵝拼拼停運 騰訊：基於戰略聚焦考量作出調整
滴滴據報3月4日起停止在俄羅斯及哈薩克斯坦業務
匯控績後曾插3.2% 恒生一度瀉9%
傳進軍手機行業 蔚來：沒有可供披露的訊息
【有片：選股王】青島啤預告去年多賺四成 70元關口有支持
俄撐分裂烏東 中美通電曾談局勢 中外交部發文僅談中美關係 恒指續跌逾700點
【有片：埋身擊】道期和標期跌破支持位 後市或大幅度調整
恒生去年少賺16% 第四次中期息少派36%至1.8元
俄撐分裂烏東 環球避險 恒指半日跌713點 油股逆市升 北水續流入
匯控去年稅前盈利升1.15倍 派息0.18美元 擬回購最多10億美元股份
李嘉誠基金會「加碼」1000萬元 支援私院收公院非染疫病人
恒生九龍總行及2分行今起暫停服務