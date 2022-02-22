戶戶送亦發現，本地的點餐次數錄得明顯增長，有55%港人表示在過去一年訂購外賣的次數（包括外送及自取）有一定增加或明顯增加。隨著新的生活習慣和常態日漸形成，有60%的香港人現將外送服務視為必需品，並指出使用相關服務的主要原因是爲了留在室內，有53%受訪消費者也表示對某些食物的特別渴求促使選擇外送服務，而非在家煮食或堂食。

值得留意的地方，報告亦就本港一些新興的飲食喜好進行調查， 有34%受訪者表示因生理健康是選擇純素飲食的最重要決定因素，37%的受訪者形容自己是純素食者、素食者、彈性素食者或海鮮素者。有60%香港家庭於過去一至兩年間實行素食的最大群體，很多沒有小孩的較年輕受訪者表示他們「一直」是素食者。近半受訪者（49%）反映對自身飲食有一定限制。

是次調查於2021年12月在香港、英國和法國向超過3000名受訪者進行，其中包括800名香港受訪者。

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