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恒指收市跌650點 成交增至一個月最多 北水轉流出 恒生績後挫10%

俄羅斯承認烏克蘭東部分裂勢力獨立，環球避險情緒升溫，美期、亞股下跌，油金價升。恒指今早低開477點，高位跌356點，低位跌833點，全日高低波幅477點。阿里（9988）、匯控（0005）、美團（3690）拖累大市，中海油（0883）、中石油（0857）逆市升。

恒指收市跌650點或2.69%，報23520點，成交金額1469億元，較上日增加2.21%，是1月21日1541.73億元成交後最多；國指跌185點或2.19%，報8270點。恒生科技指數收報5226點，跌1.89%。

藍籌5隻升，59隻下跌，0隻無升跌。中石油（0857）升1.71%，收報4.17元，是升幅最大的藍籌，恒生（0011）跌10.24%，收報149元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報89.55元，升2.75%；跌幅最大的是微盟（2013）見52周低5.13元，收報5.26元，跌7.88%。

恒指跌穿50天線(23921.85點)，20天線(24395點)亦跌穿100天線(24401.45點)。科指低於主要平均線，最近為10天線(5520.47點)。

北水南下合計淨流出0.06億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出73.4億元人民幣，較上日增加108.43%，連續第2日流出，累計流出108.61億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多3.45%，是2021年9月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.21%。今早低見23336.78點，是1月7日23162.85點後最低。今日收市報23520點，是1月7日後收市新低，當日報23493.38點。連跌3日，累計跌1272.77點，對上一次連跌3日是2月15日。

科指曾跌最多3.14%，是2月21日後最大跌幅，當日跌幅為3.31%。低見5160.34點，創記錄新低。今日收市報5226.7點，是2020年5月28日後收市新低，當日報5150.19點。連跌3日，累計跌435.58點，對上一次連跌3日是2月15日。

國指曾跌最多3.22%，是1月27日後最大跌幅，當日跌幅為3.47%。低見8183.9點，是1月28日8170.1點後最低。今日收市報8270.69點，是1月28日後收市新低，當日報8210.29點。連跌3日，累計跌440.71點，對上一次連跌3日是2月15日。

外圍情況

道期現跌1.505%；標期現跌1.81%；納期現跌2.62%。

紐油現升3.72%或3.39美元，報94.46美元；布油現升2.46%或2.34美元，報97.74美元；金價現升0.22%或4.22美元，報1910.51美元。

美國10年期債息現跌3.04%或0.0588厘，報1.8698厘。

在岸人民幣現貶值0.04%或0，報6.3378；離岸人民幣現貶值0.14%或0，報6.3358；每美元兌日圓現升值0.06%或0.08，報114.82；美元指數現升0.17%或0.16點，報96.246點。

焦點股

俄鋁（0486）曾跌最多22.07%，是2018年4月16日後最大跌幅，當日跌幅為30.88%。低見6.18元，是2021年9月3日5.98元後最低。今日收市報6.44元，是2021年9月3日後收市新低，當日報6.09元。同業中鋁（2600）收報5.48元，升2.81%。

午後消息股表現

恒大（3333）退出東莞一地產項目，光大集團接手。收報1.62元，跌1.82%。

恒生（0011）去年少賺16%，第四次中期息少派36%至1.8元。收報149元，跌10.24%。

匯控（0005）去年稅前盈利升1.15倍，派息0.18美元，擬回購最多10億美元股份。收報56.45元，跌3.59%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司公布業績，績前表現如下，ASM太平洋（0522）收報82.3元，升0.37%。玖紙（2689）收報8.15元，升0.25%。

天倫燃氣（1600）折讓12.8%配售，集資逾4億。收報7.08元，跌26.48%。

正榮（6158）向逾81億元債券持有人提續期，每人最多獲1%現金補償；另，正榮地產主要股東歐宗榮上周連日沽貨6300萬股，套現5709萬。收報0.73元，跌2.67%。

保利協鑫能源（3800）擬改名為「協鑫科技」CEO朱戰軍委任為副主席。收報2.87元，升5.51%。

安能物流（9956）昨曾飈近16%，稱其營運維持正常。收報5.74元，升2.14%。

聯通（0762）1月5G上客重拾增長，單月增556.8萬戶。收報4.35元，跌0.68%。

先聲藥業（2096）盈喜，料去年全年純利按年升最多130%。收報8.99元，跌1.32%。

新創建（0659）：捐1萬部達醫療設備級別的血氧計，港怡推免費視像會診服務。收報7.74元，跌2.52%。

冠君（2778）：可分派收入減3.3%至15億，降分派率迎挑戰。收報3.81元，跌1.55%。

港鐵（0066）乘客量大減至少4成，將非繁忙時段候車時間延長約一至兩分鐘。收報42.1元，跌1.86%。

盈大地產（0432）去年虧損擴大至8.3億，不派息。收報0.58元，跌1.69%。

中電信（0728）上月5G上客量淨增826萬戶。收報3.11元，跌0.64%。

德林（1709）與萬通保險達戰略合作。收報2.83元，升1.43%。

中移動（0941）上月淨增客戶數449.7萬戶。收報55.3元，跌1.07%。

騰訊（0700）發言人澄清「將被重錘」為謠言。收報444.8元，跌0.13%。

空運牌照局發牌予大灣區航空，可營辦104條航線。留意國泰（0293）。收報7.1元，跌1.11%。

港交所（0388）再度委任三名國際諮詢委員會成員。見52周低416元，收報418.2元，跌2.92%。

銀保監等據報要求機構排查螞蟻相關業務。留意阿里（9988）。收報111.4元，跌3.05%。

澳能建設（1183）發盈喜，料去年盈利大增逾1.4倍。收報3.52元，升0.86%。

Hypebeast（0150）首三季收益增至6.8億。收報1元，升1.01%。

破頂股表現

破頂股包括，盈健醫療（1419）創52周高，見2.4元，收報2.24元，升6.67%；SPDR金ETF（2840）創52周高，見1393.5元，收報1390.5元，升1.02%；精熙國際（2788）創52周高，見0.98元，收報0.98元，無升跌；現代傳播（0072）創52周高，見0.22元，收報0.216元，升3.85%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.45元，收報2.5元，跌6.72%；當代置業（1107）創上市新低，見0.139元，收報0.143元，無升跌；中梁（2772）創上市新低，見3.28元，收報3.3元，跌0.9%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.47元，收報0.49元，跌2%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見5.55元，收報5.6元，跌6.2%；康寧傑瑞製藥（9966）創上市新低，見8.96元，收報9.15元，跌2.14%；維亞生物（1873）創上市新低，見3.11元，收報3.15元，跌8.7%；亞盛醫藥（6855）創上市新低，見18.12元，收報18.36元，跌3.16%；啟明醫療（2500）創上市新低，見19.72元，收報20.45元，跌11.47%；加科思（1167）創上市新低，見8.37元，收報8.56元，跌8.84%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.36元，收報4.4元，跌4.14%；心通醫療（2160）創上市新低，見3元，收報3.05元，跌4.69%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見23.3元，收報23.65元，跌4.64%；三葉草生物（2197）創上市新低，見7.9元，收報7.9元，跌5.95%；騰盛博藥（2137）創上市新低，見12.86元，收報13.08元，跌6.03%；平安好醫生（1833）創上市新低，見23.5元，收報24.1元，跌2.63%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見14.6元，收報14.8元，跌5.25%；康聖環球（9960）創上市新低，見3.41元，收報3.5元，跌4.37%；鷹瞳科技（2251）創上市新低，見29.9元，收報30.95元，升0.81%；優趣匯（2177）創上市新低，見3.3元，收報3.36元，跌5.08%；汽車之家（2518）創上市新低，見51.1元，收報51.1元，跌2.94%；寶尊電商（9991）創上市新低，見28.3元，收報29.55元，跌2.96%；翠華控股（1314）創上市新低，見0.214元，收報0.225元，升0.45%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.305元，收報0.315元，跌3.08%；VESYNC（2148）創上市新低，見5.16元，收報5.43元，跌4.06%；朗詩（0106）見52周低0.24元，收報0.245元，跌1.61%；丘鈦（1478）見52周低8.08元，收報8.15元，跌3.78%；通達（0698）見52周低0.167元，收報0.172元，跌5.49%；小米（1810）見52周低15.46元，收報15.62元，跌2.98%；心動公司（2400）見52周低25.65元，收報26.6元，跌5.17%；吉利（0175）見52周低15.38元，收報15.64元，跌4.4%；中國燃氣（0384）見52周低12.4元，收報12.56元，跌4.56%；新奧能源（2688）見52周低108.4元，收報109.1元，跌10.94%；昊海生物科技（6826）見52周低40.6元，收報41.6元，升0.24%；康方生物（9926）見52周低18.08元，收報18.4元，跌6.12%；李氏大藥廠（0950）見52周低2.9元，收報2.96元，升0.34%；愛康醫療（1789）見52周低5.25元，收報5.32元，跌3.62%；春立醫療（1858）見52周低10.3元，收報10.44元，跌4.22%；暢捷通（1588）見52周低6.09元，收報6.6元，跌0.9%；美團（3690）見52周低166.8元，收報171.3元，跌5.1%；希慎（0014）見52周低23.4元，收報23.5元，跌1.05%；大家樂（0341）見52周低12.96元，收報12.96元，跌1.52%；美圖公司（1357）見52周低1.38元，收報1.42元，升0.71%；閱文（0772）見52周低42.85元，收報43.2元，跌3.25%；微盟（2013）見52周低5.13元，收報5.26元，跌7.88%；港交所（0388）見52周低416元，收報418.2元，跌2.92%；新奧（2688）見52周低108.4元，收報109.1元，跌10.94%；思摩爾（6969）見52周低30.1元，收報30.85元，跌8.18%；JS環球生活（1691）見52周低8.43元，收報9.03元，跌3.42%。

異動股

上升異動股，包括，毅德國際（1396）收報0.365元，升10.61%；旭通（1826）收報0.145元，升9.85%；佳兆業健康（0876）收報0.085元，升8.97%；環球實業科技（1026）收報0.158元，升7.48%；盈健醫療（1419）創52周高，見2.4元，收報2.24元，升6.67%；同方泰德（1206）收報0.9元，升5.88%；世界華文媒體（0685）收報0.28元，升5.66%；中國儒意（0136）收報2.08元，升5.58%；卓越教育集團（3978）收報0.285元，升5.56%；保利協鑫（3800）收報2.87元，升5.51%。下跌異動股，包括，天倫燃氣（1600）收報7.08元，跌26.48%；俄鋁（0486）收報6.44元，跌18.79%；HMVOD（8103）見52周低0.88元，收報0.88元，跌16.19%；WAC（8619）收報0.103元，跌15.57%；東瀛遊（6882）收報0.42元，跌14.29%；超凡網絡（8121）創上市新低，見0.125元，收報0.129元，跌12.24%；啟明醫療（2500）創上市新低，見19.72元，收報20.45元，跌11.47%；冠城鐘錶珠寶（0256）收報1.02元，跌11.3%；新奧能源（2688）見52周低108.4元，收報109.1元，跌10.94%。

 

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