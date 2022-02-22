文章日期：2022年2月22日 16:36
北京首都機場（0694）發盈警，料全年蝕20.9億元至約21.5億元人民幣(下同)，去年同期為蝕20.35億元。
公司指，虧損主要是由於受新冠肺炎疫情的持續影響，北京首都國際機場於本年度的旅客吞吐量、飛機起降架次以及貨郵吞吐量恢復受阻，導致公司的經營業績持續承壓。
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