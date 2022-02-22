經季節性調整的綜合消費物價指數，截至1月止的三個月的平均每月升幅為0.2%，而截至12月止的三個月的相應升幅則為1.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在1月份錄得按年升幅的類別為交通（上升6.4%）、衣履（上升6.1%）、外出用膳及外賣（上升3.6%）、耐用物品（上升2.0%）、基本食品（上升1.6%）和雜項服務（上升1.0%）。

錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌2.4%）、雜項物品（下跌1.1%）、住屋（下跌0.4%）和煙酒（下跌0.2%）。

截至1月止的三個月，綜合消費物價指數按年升1.8%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升2.1%、1.7%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.3%、1.2%、1.2%及1.3%。

截至1月止的十二個月，綜合消費物價指數較前一年上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅則分別為2.3%、1.0%及1.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為0.7%、0.9%、0.5%及0.7%。

政府發言人表示，二零二二年一月份基本消費物價通脹率輕微下跌至1.2%。雖然不少主要消費物價指數組成項目承受的價格壓力大致受控，但能源相關項目及個別組成項目（例如交通和衣履）價格的按年升幅仍然較為顯著。考慮到今年農曆新年的時間較早（今年在二月頭，而去年在二月中）或會扭曲一月份的通脹數字，等待二月份的通脹數據，再將兩者合併分析，將能更有效評估基本通脹的情況。

展望將來，環球通脹高企，加上物流因疫情而受到短暫干擾，或會為進口價格帶來進一步的上行壓力。不過，由於本地第五波疫情對經濟活動造成沉重打擊，料會抑制本地價格壓力，基本通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續密切留意情況。

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