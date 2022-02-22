他稱，一般情况下，若貸款延期還款或違約，該行會將整項貸款分類為總減值貸款，即使到最終銀行沒受損失亦如是，故去年底總減值貸款似乎增加較多，但強調風險可控。

被問到美國加息對該行淨利息收益率的影響，梁表示，港息走勢料出現延後效應，而該行美元組合的淨利息收入佔逾10%，港元組合的則佔七成，所以該行淨利息收益率以港元息口走勢的影響較大，若延後效應愈長，則今季和今年第二季，因為外圍息口增加而令港息增加的誘因壓力未必大，今年上半年淨利息收益率未必會有較佳增長，而下半年可能港息出現追上的情况，屆時慢慢反映於該行淨利息收益率，從而令淨利息收入提升。

行政總裁施穎茵提到，該行會於今年上半年推出綠色按揭及電動車輛貸款，今年該行會善用跨業務之協同效益提升收入，以及增加來自非利息收入及數碼渠道之貢獻。

其他報道

百盛商業去年淨虧損收窄至1.76億人幣 不派息

俄羅斯撐分裂烏東 俄議員稱條約沒有確切邊界

高盛：烏克蘭最壞情況 納指再挫一成

首都機場發盈警 料蝕最多21.5億

香港1月通脹升1.2%低過預期 交通及衣履升幅較為顯著

恒指收市跌650點 成交增至一個月最多 北水轉流出 恒生績後挫10%

戶戶送調查：64%港人較去年更擔心個人財務狀況 會延後大額購物

彭博：如香港疫情繼續失控 內地官員建議封城

香港寬頻為家居寬頻客戶推68元10GB 5G月費計劃

多個央行準備加息 匯控料2023年有形股本回報率最少10%

匯控：內房貸款增信貸撥備 惟流動性緊張已見放鬆

俄羅斯據報計劃承認 烏東分裂勢力更多土地主張 美期重拾跌勢

恒大退出東莞一地產項目 光大集團接手

地緣局勢緊張 滬深三大指數低收 滬指跌33點

小鵝拼拼停運 騰訊：基於戰略聚焦考量作出調整