恒生銀行（0011）去年底總減值貸款較2020年底增加47.05億元或82%，為104.29億元。財務總監梁永樂表示，增加原因主要涉及內地商業房地產公司客戶，而總減值貸款當中，有60多億元是有抵押品，有27億元已進行第三階段撥備，餘下的貸款則要經正常還款或收帳行為，以取回目前未撥備的款項。
他稱，一般情况下，若貸款延期還款或違約，該行會將整項貸款分類為總減值貸款，即使到最終銀行沒受損失亦如是，故去年底總減值貸款似乎增加較多，但強調風險可控。
被問到美國加息對該行淨利息收益率的影響，梁表示，港息走勢料出現延後效應，而該行美元組合的淨利息收入佔逾10%，港元組合的則佔七成，所以該行淨利息收益率以港元息口走勢的影響較大，若延後效應愈長，則今季和今年第二季，因為外圍息口增加而令港息增加的誘因壓力未必大，今年上半年淨利息收益率未必會有較佳增長，而下半年可能港息出現追上的情况，屆時慢慢反映於該行淨利息收益率，從而令淨利息收入提升。
行政總裁施穎茵提到，該行會於今年上半年推出綠色按揭及電動車輛貸款，今年該行會善用跨業務之協同效益提升收入，以及增加來自非利息收入及數碼渠道之貢獻。
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