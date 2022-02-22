花旗銀行為慶祝Citi Plus 一週年，為新客戶及現有客戶推出5大獎賞，第一個獎賞為新客戶首5萬元存款可享高達7.8%額外儲蓄年利率。其次，新客戶申請Citi Plus信用卡，可獲贈 Apple AirPods Pro，價值1999元。客戶需在發卡後首3個月內成功獲批正常信用額及累積認可簽賬滿1.2萬或以上，才可獲贈AirPods Pro。
第三，新Citi Plus客戶或現有Citibank 客戶轉為 Citi Plus 客戶亦可可享 280元 現金獎賞，每單買賣港股及美股交易佣金分別只需 8港元 及 1美元。第四，以 Citi Plus Mastercard®扣賬卡及信用卡於指定合作商戶消費，可享高達 12%回贈。最後，若成功邀請親友開戶兼申請 Citi Plus 信用卡，推薦人及受邀親友都可各獲高達300元現金回贈。
Citi Plus是次的推廣期由今月初至下周一（28日），客戶 (「合資格持卡人」)須於推廣期內填妥及遞交申請表並成功獲花旗銀行（香港）有限公司(「花旗銀行」)發出指定信用卡(「認可信用卡」)。
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