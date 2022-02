第三,新Citi Plus客戶或現有Citibank 客戶轉為 Citi Plus 客戶亦可可享 280元 現金獎賞,每單買賣港股及美股交易佣金分別只需 8港元 及 1美元。第四,以 Citi Plus Mastercard®扣賬卡及信用卡於指定合作商戶消費,可享高達 12%回贈。最後,若成功邀請親友開戶兼申請 Citi Plus 信用卡,推薦人及受邀親友都可各獲高達300元現金回贈。

Citi Plus是次的推廣期由今月初至下周一(28日),客戶 (「合資格持卡人」)須於推廣期內填妥及遞交申請表並成功獲花旗銀行(香港)有限公司(「花旗銀行」)發出指定信用卡(「認可信用卡」)。

