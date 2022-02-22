moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

花旗Citi Plus一週年 首3個月簽賬滿1.2萬或以上可獲AirPods Pro

花旗銀行為慶祝Citi Plus 一週年，為新客戶及現有客戶推出5大獎賞，第一個獎賞為新客戶首5萬元存款可享高達7.8%額外儲蓄年利率。其次，新客戶申請Citi Plus信用卡，可獲贈 Apple AirPods Pro，價值1999元。客戶需在發卡後首3個月內成功獲批正常信用額及累積認可簽賬滿1.2萬或以上，才可獲贈AirPods Pro。

第三，新Citi Plus客戶或現有Citibank 客戶轉為 Citi Plus 客戶亦可可享 280元 現金獎賞，每單買賣港股及美股交易佣金分別只需 8港元 及 1美元。第四，以 Citi Plus Mastercard®扣賬卡及信用卡於指定合作商戶消費，可享高達 12%回贈。最後，若成功邀請親友開戶兼申請 Citi Plus 信用卡，推薦人及受邀親友都可各獲高達300元現金回贈。 

Citi Plus是次的推廣期由今月初至下周一（28日），客戶 (「合資格持卡人」)須於推廣期內填妥及遞交申請表並成功獲花旗銀行（香港）有限公司(「花旗銀行」)發出指定信用卡(「認可信用卡」)。

 

其他報道

恒生總減值貸款按年飈八成 主要涉及內地商業房地產公司客

禹洲最多3.05億售土瓜灣泰捷工廠大廈 賺620萬

玖紙中期少賺31% 中期息8分人幣

百盛商業去年淨虧損收窄至1.76億人幣 不派息 

俄羅斯撐分裂烏東 俄議員稱條約沒有確切邊界

高盛：烏克蘭最壞情況 納指再挫一成

首都機場發盈警 料蝕最多21.5億

香港1月通脹升1.2%低過預期 交通及衣履升幅較為顯著

恒指收市跌650點 成交增至一個月最多 北水轉流出 恒生績後挫10%

戶戶送調查：64%港人較去年更擔心個人財務狀況  會延後大額購物