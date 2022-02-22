由即日起至6月30日，合資格的個人及團體醫療住院保單客戶可享以下項保障，第一項，入住指定社區治療設施，接受相關治療之保障，因應確診病人或被安排入住指定社區治療設施接受2019冠狀病毒病治療，宏利特將保單內的入住政府醫院普通病房之住院現金或每天現金保障（視情況而定）延伸至入住指定社區治療設施。如受保客戶不幸確診2019冠狀病毒病，並於在6月30日或之前入住指定社區治療設施接受相關治療，宏利將提供入住政府醫院普通病房之住院現金或每天現金保障（視情況而定）。

第二項，2019冠狀病毒病測試費用保障：如受保客戶應醫院或日間手術中心之要求，並獲得主診醫生建議，在香港住院或接受日間手術前72小時內於政府認可的化驗所進行測試，宏利將包括有關測試費用作保單內的醫院雜費/雜項開支賠償，每次賠償限額最高為2500元，就每項「醫療服務」最多賠償1次。

至於早前的接種疫苗副作用免費保障：如受保客戶因接種疫苗後出現不良反應，並於隨後的14日內於香港或澳門住院，將可獲得最多長達14日每日800元的住院現金保障（只限1次住院）；如受保客戶在住院前於香港或澳門以門診方式諮詢註冊醫生，並獲得上述住院現金保障，將可同時獲得300元的住院前門診現金保障（最多1次）。如受保客戶在接種疫苗出現不良反應後30日內，不幸因不良反應或其併發症於香港或澳門身故，將獲得20萬港元的恩恤身故保障。

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