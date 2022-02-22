胡明法在入稟狀直指，中創環球被停牌，與首被告即控股股東陳芳林自公司取走大部份資產及資金有關，這對所有股東、債權人及債券持有人不公平，令公司無可避免陷入清盤。陳芳林更涉以欺詐手段欺騙各方，在會計賬目披露截至2016年12月尚有超過8億元人民幣現金在手，實際在內地銀行只餘數百萬元人民幣。因此他認為，這有高度可能是陳芳林串同時任會計師在2016/17年，製造虛假財務狀況。就是在這個危急階段，原告亦即胡明法向中創環球注資作為白武士，挽救公司及成功撤銷清盤令。

胡明法指，已投入很多心力去令中創環球順暢運作，並提出復牌計劃及重新恢復在主板的上市地位。他同時揭發陳芳林等前朝管理層所幹的眾多壞事及欺詐行為，包括自公司盜取大部份資金並耗散，甚至轉移到個人戶口。他作為執行董事，聯同其他董事、公司秘書及對他支持的職員，已經向商業罪案調查科報案。

儘管在約2017年4月份，他與陳芳林、公司兩名前執行董事徐強及陳江會面，當時陳芳林形容公司如他的孩子，並向胡明法保證不會取走公司的金錢及資產，亦不會在未經公司批准下抵押股份去取得借貸。實情卻是，他發現陳芳林在未獲授權下，取走中創環球約99%資產之餘，更於2017年6月21日向中泰金融國際相關公司押股，藉此欺瞞股東及債權人，讓陳芳林可無需提供中創環球的賬目及其他證券下，便可以價值約2.8億元的股份，取得2.5億元貸款。

胡明法批評，在中泰金融國際及其相關高層如王樂平等人，對陳芳林未在中期及全年業績交代押股安排知情下，形同共同串謀欺騙中創環球所有股東及公司本身，有違證監會對牌照持有人的操守準則。因此他提出入稟廢止、撤銷有關交易，追討2.6億元款項，並直指中泰4名高層應負上責任。

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