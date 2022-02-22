方案要求，全面排查清理校園周邊電子煙銷售網點；重點檢查遊樂場、少年宮等未成年人聚集區域電子煙銷售網點警示標誌設置和身份證件核驗等規定落實情況，全面摸排酒吧、夜店、卡拉OK等年輕人聚集場所銷售、吸食「上頭電子煙」等涉毒品違法犯罪情況；依法查處企業向未成年人銷售電子煙違法行為，嚴厲打擊電子煙油中添加合成大麻素等新型毒品違法犯罪案件，徹查生產源頭，搗毀製售網絡，並依法查處無證經營煙草製品違法行為。

針對校園安全教育，方案提出向中小學生講解吸食電子煙危害，增強青少年識別抵制電子煙意識和能力；加強售煙網點法律宣傳，督促電子煙經營者嚴格落實警示標誌和身份證件核驗規定；鼓勵群眾積極舉報、主動勸阻向未成年銷售電子煙行為。

思摩爾（6969）收市報30.85元，跌逾8%；在美國上市的霧芯科技（美：RLX）盤前一度跌近4.7%，報3.48元；中國波頓（3318）收報4.77元，跌近6.5%。

其他報道

【有片：淘寶圖】倘制裁俄國 美鋁可追

港嚴守「動態清零」政策 匯控：沒有計劃將環球業務主管調離本港

人行上海分行據報要求銀行增樓按貸款

花旗Citi Plus一週年 首3個月簽賬滿1.2萬或以上可獲AirPods Pro

匯控：去年花紅池增31% 薪酬增加壓力仍存 祈耀年花紅增98%

恒生總減值貸款按年飈八成 主要涉及內地商業房地產公司客

禹洲最多3.05億售土瓜灣泰捷工廠大廈 賺620萬

玖紙中期少賺31% 中期息8分人幣

百盛商業去年淨虧損收窄至1.76億人幣 不派息

俄羅斯撐分裂烏東 俄議員稱條約沒有確切邊界

高盛：烏克蘭最壞情況 納指再挫一成

首都機場發盈警 料蝕最多21.5億

香港1月通脹升1.2%低過預期 交通及衣履升幅較為顯著