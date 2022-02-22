期內新東方的經營現金由去年同期的淨流入，變為淨流出，流出金額多達10.75億美元，連同進行投資及融資還款，致手持現金淨減少5.82億美元，集團整體手持現金只餘10.5億美元。該集團更指，已經並將會繼續把其重點資源轉向與K-9學科服務無關的教育產品及服務，例如備考課程、成人語言培訓課程及教材，並將利用在過去積累的經營經驗、品牌知名度和教育資源，探索其他商機。

其更指出，將繼續尋求中國多個省、直轄市政府當局的指導，並跟從其政策指示以及任何相關實施細則、法規及措施。若有進一步的指示和要求，其將配合和調整其業務營運，並適時告知股東最新情況。

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