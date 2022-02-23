俄羅斯撐分裂烏克蘭東部，美國及西方盟友宣布對俄羅斯第一輪制裁措施，美俄外長取消會晤計劃，拜登目前也不打算與普京會面，俄羅斯從烏克蘭撤出使館人員。道指、納指連跌4日，標指連跌3日。道指見2021年6月18日後收市新低，4日累跌1392點；標指見2021年10月4日後收市新低，3日累跌170點；納指見1月27日後收市新低，4日累跌758點。
道瓊斯工業平均指數收跌482點，跌幅1.42%，報33596點。標普500指數收跌44點，跌幅1.02%，報4304點。納斯達克綜合指數收跌166點，或1.23%，報13381點。
家得寶跌8.85%，報316.17美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低202點，而麥當勞升0.84%，報252.7元，貢獻道指13點。
科技股方面，蘋果收市報164.32元，跌1.78%，谷歌母公司Alphabet收市報2596.27元，跌0.45%，亞馬遜收市報3003.95元，跌1.57%，Facebook收市報202.08元，跌1.97%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.07%，報455點。德國DAX指數收跌0.26%，報14693點；法國CAC 40指數跌0.02%，報6787點；英國富時100指數收漲0.14%，報7494點。