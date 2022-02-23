俄羅斯撐分裂烏克蘭東部，美國及西方盟友宣布對俄羅斯第一輪制裁措施，美俄外長取消會晤計劃，拜登目前也不打算與普京會面，俄羅斯從烏克蘭撤出使館人員。道指、納指連跌4日，標指連跌3日。道指見2021年6月18日後收市新低，4日累跌1392點；標指見2021年10月4日後收市新低，3日累跌170點；納指見1月27日後收市新低，4日累跌758點。