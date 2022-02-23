個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌1.17%，折合報439.6元；阿里巴巴（9988）跌1.13%，折合報110.14元；美團（3690）跌0.09%，折合報171.15元；匯控（0005）升2.53%，折合報57.88元；建行（0939）跌0.17%，折合報5.93元。

道期現升0.423%；標期現升0.51%；納期現升0.73%。日股休市，韓股現升0.48%，澳股現升0.4%。

紐油現跌0.18%或0.17美元，報91.74美元；布油現升1.52%或1.45美元，報96.84美元；金價現升0.05%或1.11美元，報1899.75美元。

美國10年期債息現升0.53%或0.0104厘，報1.939厘。

在岸人民幣現升值0.13%或0，報6.3264；離岸人民幣現升值0%或0，報6.3236；每美元兌日圓現貶值0.03%或0.04，報115.04；美元指數現跌0.05%或0.05點，報96.025點。

今日焦點股份可留意：

多間公司將公布業績，包括，百威亞太（1876）、銀娛（0027）、聯想（0992）、網易（9999）等。

樂普生物（2157）上市，定價為7.13元。

ASM（0522）第四季多賺6.9倍，息2.6元，全年多賺3.9倍，派息增44%。

九毛九（9922）發全年盈喜，惟下半年純利按年跌3成。

黛麗斯國際（0333）去年下半年少賺98%，稱市場需求已恢復至疫情前水平。

新東方（9901）上半年由盈轉虧，虧損8.76億美元。

中創環球（1678）主席胡明法追討前主席及中泰，冀討回2.6億。

禹洲（1628）最多3.05億售土瓜灣泰捷工廠大廈，賺620萬。

玖紙（2689）中期少賺31%，中期息8分人幣。

百盛商業（3368）去年淨虧損收窄至1.76億人幣，不派息。

首都機場（0694）發盈警，料蝕最多21.5億。

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