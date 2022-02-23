恒指今早高開97點或0.42%，報23617點，成交金額33億元；國指今早高開33點或0.41%，報8304點。恒生科技指數開市報5234點，升0.16%。阿里（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市，匯控（0005）、建行（0939）、美團（3690）貢獻大市最多。匯控（0005）開市報57.85元，升2.48%。
藍籌38隻升，18隻下跌，8隻無升跌。龍湖（0960）升3.25%，報46.1元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌3.19%，報145.5元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，9隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報280元，升1.74%；跌幅最大的是網易（9999）開市報145.5元，跌3.19%。
恒指10天線(24389.07點)跌穿100天線(24395.54點)，指數續低於50天線(23909.11點)。科指低於主要平均線，最近為10天線(5480.42點)。
多間公司將公布業績，績前表現如下，百威亞太（1876）開市報22.9元，跌0.43%。銀娛（0027）開市報46.1元，無升跌。聯想（0992）開市報9.01元，無升跌。網易（9999）開市報145.5元，跌3.19%。
樂普生物（2157）上市，定價為7.13元。開市報7.13元，無升跌。
ASM（0522）第四季多賺6.9倍，息2.6元，全年多賺3.9倍，派息增44%。開市報82.3元，無升跌。
九毛九（9922）發全年盈喜，惟下半年純利按年跌3成。開市報18.74元，無升跌。
黛麗斯國際（0333）去年下半年少賺98%，稱市場需求已恢復至疫情前水平。無成交，報0.51元。
新東方（9901）上半年由盈轉虧，虧損8.76億美元。開市報11.46元，升2.87%。
中創環球（1678）主席胡明法追討前主席及中泰，冀討回2.6億。續停牌。
禹洲（1628）最多3.05億售土瓜灣泰捷工廠大廈，賺620萬。開市報0.67元，無升跌。
玖紙（2689）中期少賺31%，中期息8分人幣。開市報8.1元，跌0.61%。
百盛商業（3368）去年淨虧損收窄至1.76億人幣，不派息。無成交，報0.204元。
首都機場（0694）發盈警，料蝕最多21.5億。開市報5.33元，升0.38%。
破底股包括，楓葉教育（1317）創上市新低，見0.44元，開市報0.44元，跌2.22%；三葉草生物（2197）創上市新低，見7.8元，開市報7.8元，跌1.27%；閱文（0772）見52周低42.7元，開市報42.7元，跌1.16%；中國有贊（8083）見52周低0.265元，開市報0.265元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，百本醫護（2293）開市報1.06元，升9.28%；俄鋁（0486）開市報6.96元，升8.07%；啟明醫療（2500）開市報21.35元，升4.4%；滔搏（6110）開市報8.9元，升4.22%；裕承科金（0279）開市報0.209元，升3.98%；翰森製藥（3692）開市報16.66元，升3.48%；龍湖（0960）開市報46.1元，升3.25%；百勝中國（9987）開市報407.8元，升3.19%；新東方（9901）開市報11.46元，升2.87%。
下跌異動股，包括，微泰醫療（2235）平上市低位14元，開市報14元，跌5.53%；小鵬汽車（9868）開市報139元，跌4.01%；保利物業（6049）開市報52.2元，跌3.69%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位7.6元，開市報7.915元，升0.06%；網易（9999）開市報145.5元，跌3.19%；旭輝永升服務（1995）開市報15.1元，跌2.71%；金斯瑞（1548）開市報27.4元，跌2.32%。
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