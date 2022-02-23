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財政預算案｜陳茂波：首季經濟表現不樂觀 全年經濟增長約2%至3.5%

財政司司長陳茂波發表最新一份《財政預算案》。展望今年經濟，陳茂波表示，近月本地第五波疫情急劇惡化，蔓延各區，各種限制措施進一步收緊，市面人流驟減，消費和經濟氣氛受到嚴重打擊，香港經濟和市民生活均承受極大壓力。為了成功抗擊疫情，政府將大力加強各項檢測及抗疫工作，短期內經濟活動難免要繼續面對沉重壓力，其中以消費相關的行業為甚，失業和就業不足的狀況亦會轉差，第一季的經濟表現不容樂觀。

他續指，只要最近一波疫情能逐步受控，往後繼續維持「動態清零」，消費和投資需求料會重拾動力。疫情穩定亦將為與內地恢復有序「通關」創造條件，從而為經濟注入更大的動力。考慮到內外最新形勢，以及財政措施的提振作用，他預測香港經濟在今年下半年會有較好表現，全年實質增長介乎2%至3.5%。

通脹方面，陳茂波指，外圍通脹高企的情況料會持續一段時間，本地成本壓力也會隨着經濟復蘇逐漸上升。另一方面，住宅租金的上升壓力仍然輕微。綜合各項因素，我預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為2.1%和2%。

中期而言，香港經濟前景正面。陳茂波指，考慮到經濟在疫後仍有追趕式增長，我預測香港經濟在2023至2026年間，平均每年實質增長3%，稍高於疫情大流行前的十年2.8%的趨勢增長，基本通脹率則預計平均為2.5%。

 

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