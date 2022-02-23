港元現報7.803元貶值8點子，曾貶值最多11點子，報7.8033元，亦曾升值最多6點子，報7.8016元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.55點子至0.05679%；1星期HIBOR升0.07點子至0.08101%；2星期HIBOR跌0.05點子至0.10333%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.41762%；6個月期HIBOR升0.18點子至0.62786%；12個月期HIBOR升0.14點子至1.02202%。

美元指數現報96.089升值0.064點或0.07%。

美元1個月期LIBOR報0.162%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0043%，終止連續1日收窄，利差是2022年2月16日後最高，當日差距為0.0082%

對上一次終止連續1日收窄，是2022年2月18日，當日利差報-0.0203%。

其他報道

財政預算案｜陳茂波：首季經濟表現不樂觀 全年經濟增長約2%至3.5%

中銀12分行暫停營業

財政預算案｜逆周期措施總承擔額逾1700億元 料可提振經濟3個百分點

財政預算案｜據報派1萬元消費券 推640億元抗疫基金 200億支援居民及企業

東亞：中環總行、旺角分行 暫停服務

匯豐：3月5日起 所有零售銀行網點 暫停服務

Facebook推短影片產品Reels撼TikTok

花旗料內地兩會後恢復遊戲審批程序

俄烏局勢升溫 俄羅斯富豪身家據報已縮水320億美元

滬深三大指數高開 人行淨投放1900億人幣

恒指今早高開97點 匯控升2.4%推高大市 恒指10天線跌穿100天線

港股ADR升58點 夜期低水23點 美期亞股上升 銀娛聯想等業績

ASM第四季多賺6.9倍 息2.6元 全年多賺3.9倍 派息增44%

財政預算案｜業主據報將需多繳稅 再派消費券

烏克蘭危機 道指跌482點 4日累跌1392點 見半年收市低