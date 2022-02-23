港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.51點子至0.15768%。
港元現報7.803元貶值8點子，曾貶值最多11點子，報7.8033元，亦曾升值最多6點子，報7.8016元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.55點子至0.05679%；1星期HIBOR升0.07點子至0.08101%；2星期HIBOR跌0.05點子至0.10333%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.41762%；6個月期HIBOR升0.18點子至0.62786%；12個月期HIBOR升0.14點子至1.02202%。
美元指數現報96.089升值0.064點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.162%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0043%，終止連續1日收窄，利差是2022年2月16日後最高，當日差距為0.0082%
對上一次終止連續1日收窄，是2022年2月18日，當日利差報-0.0203%。
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