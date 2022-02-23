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財政預算案｜寬免「港股通」南向莊家交易股票買賣印花稅

財政司司長陳茂波宣讀最新一份《財政預算案》，表示證監會、港交所及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的可行性研究，工作小組將展開籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。

政府將會提供配套，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。政府亦正與內地監管當局探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施，例如逐步放寬額度，擴大可投資產品範圍，增加參與機構數目，完善銷售安排等。

未來政府還會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。

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