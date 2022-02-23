平台續指，去年在發放電子消費券期間，合作商戶的交易在消費券期間錄得明顯增幅；相信政府再次派發電子消費券，將有助紓緩市民和商戶的壓力。

至於另一支付工具WeChat Pay HK亦表示，十分歡迎和支持政府再次推出消費券計劃，而該平台日前已宣布由今年1初至7月底，為中小商戶減免交易手續費，以紓緩商戶負擔。另該平台目前已接入港鐵，相信平台將有助滿足用戶全方位生活所需。

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