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世茂據報未按時足額償付60億債務

彭博社引述看到的中信信託一份通知顯示，世茂集團（0813）未能按時足額償付相關債務，其亦未能就還款計畫與世茂達成一致。

文件指，截至2月17日，中信信託未足額收到世茂方按交易文件約定應付債務本金及利息，將繼續與世茂協商，敦促其履行還款義務，並保留採取進一步措施權利。目前尚不明確該筆信託計劃是否有寬限期。

上周彭博社引述知情人士報導，該信託計劃2月份約13億元人民幣到期，4-8月有47億元到期，世茂提議2022年全年歸還該信託產品本金的25%，2023年歸還35%，2024年歸還剩餘部分。

中信信託和世茂集團均不予置評。

世茂現報5.58元，跌0.89%。

 

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