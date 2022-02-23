就住宅物業引入累進差餉制度，政府建議應課差餉租值為55萬元或以下的住宅物業，差餉一如現時按租值5%徵收。應課差餉租值超過55萬元的住宅物業，則建議首55萬元租值同樣5%徵收差餉，其後25萬元租值則按8%徵收，超出80萬元的租值會按12%徵收，以更能反映「能者多付」的原則。預計約4.2萬個住宅物業受影響，佔整體私人住宅物業的總數約2%，政府收入每年可增加約7.6億元。

上述對差餉制度的修改將牽涉差餉物業估價署資訊科技系統的重大改動，政府會分階段落實上述修改建議，我們會於2023／24年度內落實住宅物業差餉寬減的建議，繼而會於2024／25年度內就住宅物業引入累進差餉制度。

政府稍後會就差餉制度檢討結果、有關建議的細節及落實時間表諮詢立法會財經事務委員會。

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