政府新一份《財政預算案》指，港府去年與全球130多個稅務管轄區承諾，落實由經合組織制訂的國際稅務改革方案「BEPS 2.0」，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為，當中應用的全球最低實際稅率只涵蓋營業額至少達7.5億歐元（約69.23億港元）的大型跨國企業集團，將不會影響本港的中小型企業。
陳茂波表示，政府已就如何落實BEPS 2.0與受影響企業交流，並計劃今年下半年向立法會提交立法建議，以按照國際共識落實全球最低實際稅率等相關規定。他續稱，當局考慮由2024至2025課稅年度開始，向相關大型跨國企業集團徵收本地最低補足稅，確保其實際稅率達致全球最低實際稅率15%水平，以保障本港的徵稅權；目前粗略估算補足稅每年將涉及150億港元。
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