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財政預算案｜擬2024課稅年起向大型跨國企業徵收補足稅 料每年涉150億

政府新一份《財政預算案》指，港府去年與全球130多個稅務管轄區承諾，落實由經合組織制訂的國際稅務改革方案「BEPS 2.0」，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為，當中應用的全球最低實際稅率只涵蓋營業額至少達7.5億歐元（約69.23億港元）的大型跨國企業集團，將不會影響本港的中小型企業。