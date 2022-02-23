曹德明表示，香港樓價一直攀升，部份較大戶型的單位的樓價動輒過千萬元，換樓客需要儲備更多首期才可換更大的單位。以1000萬單位為例，是次按保放寬上限至九成，首期減少一半至100萬元。以1200萬單位為例，按揭成數上限由五成放寬至八成，首期減60%至240萬元。若以1500萬元單位為例子，最高按揭額由750萬元增至960萬元，即首期減少28%至540萬元。

曹德明指，2019年10月放寬首置人士按揭保險計劃的樓價上限後，兩年多以來市場反應非常正面，即使當年放寬後不久遇上疫情襲港，樓市亦未見受到打擊。根據按證公司資料顯示，去年全年新取用按揭保險金額突破千億為1325.58億元，宗數達到2.38萬宗，宗數及金額均從有記錄以來的年度新高，反映買家對高成數按揭有一定需求。

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