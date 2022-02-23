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懶人包｜財政預算案一文睇清 財爺派糖你有冇份？

財政司長陳茂波今日（23日）發表財政預算案，明報財經網整理派糖措施及政策如下：

民生：

每名合資格的18歲或以上香港永久居民及新來港人士，分期發放總額1萬元的電子消費券，預計措施可惠及約660萬人。

綜援、高齡津貼、長者生活津貼、傷殘津貼多半個月金額津貼

持續進修基金資助上限由2萬元增至2.5萬元 撤年齡上限

為參加2023年中學文憑考試的學校考生代繳考試費

住宅租金開支可扣稅上限10萬元

公共交通費用補貼門檻降至200元

寬減百分百薪俸稅、個人入息稅，上限1萬元

企業：

政府擬立法禁業主向指定行業租戶追討欠租 暫為期3個月

寬減2021／22課稅年度百分之百的利得稅，上限為1萬元

寬減2022／23年度4季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季以每戶每季2000元為上限

寬免2022／23年度的商業登記費，150萬名業務經營者受惠。

減收非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為2萬及1.25萬元

10月起延長豁免／寬減現行34類政府收費，為期12個月

寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月至今年9月底

延長「預先批核還息不還本計劃」6個月到今年10月底

信保局3月試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高70%的信貸擔保

土地及樓市政策：

放寬樓按，八成樓按上限放寬至1200萬 首置九成按揭上限升至1000萬

2022/23年度賣地計劃有13幅住宅用地及4幅商業用地，料分別可興建約8000個住宅單位及提供約30萬平方米商業樓面面積。

賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可興建約1.8萬個單位

政府已覓得約350公頃土地興建約33萬個公營房屋單位，可以滿足未來十年約30.1萬個公營房屋單位的需求

政府已覓得足夠土地提供超過1.7萬個過渡性房屋單位。現時已有約2300個單位正在營運

未來5年準備好約103公頃土地，透過賣地或鐵路物業招標，為市場提供可興建逾5.7萬個單位的土地

住宅物業引累進差餉制，料增政府收入7.6億元

財金：

政府發行150億元iBond、350億元銀債及100億零售綠債

政府擬容許無不同投票權架構非創新產業大中華公司第二上市

研究「商業數據通」 讓金融機構獲授權下讀取政府部門數據

寬免「港股通」南向莊家交易股票買賣印花稅

抗疫：

政府預備540億元抗疫

撥220億購快速測試劑、60億購疫苗，向抗疫基金注資120億

 

 

 