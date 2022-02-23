政府消息人士指，冀爭取法例本周五刊憲，會和立法會溝通能否提早審議該例。法例會賦權財政司在法例生效後3個月的「保護期」，禁止業主因租客欠租而干擾租客運作、停止向租客提供服務、採取法律行動以追討、申請破產令或申請清盤，至於措施執行三個月後再做多三個月，會在法例列明，是否用權則要視乎當時經濟狀况再決定。

消息人士指，指定行業基本上是第599章《預防及控制疾病條例》的表列處所，涉及23類，另有第599章所指的餐飲業務處所，和其他15類處所。其他15類處所當中有13類受第六輪防疫抗疫基金支援的行業的處所，包括幼兒中心、幼稚園、補習學校、洗衣業處所、洗碗業處所，另外2類處所包括零售業、興趣班。

被問到此措施會否違反基本法，消息人士回應指，基本法第103條有保障私人財產的條款，制定今次措施條例時已徵詢律政司意見，不違反基本法；現時經濟環境惡劣，中小企面臨決定性關頭，為了穩住經濟和就業，而作出短暫的措施，冀幾個月後疫情穩定下來，企業可續經營，惟此短暫的措施並非免租期。

消息人士又指，早期構思法例時已請金管局加入討論，大家有默契，金管局會交帶各銀行，若有客戶的還款能力是因為租金收入減少，銀行要最大程度給予彈性，若客戶還款有困難，相信銀行必可想到各方可處理到的辦法，例如延長還款期限。

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