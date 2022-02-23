香港商界會計師協會回應今天公布的2022/23年度財政預算案。該會指政府建議限制住宅物業業主只可就一個住宅物業申請的差餉寬減，亦引入住宅物業累進差餉制度。此外，政府亦考慮由2024／2025課稅年度開始向營業額至少達7.5億歐元的大型跨國企業集團徵收本地最低補足稅等。「能者多付」差不多是全世界政府徵稅的一個基本原則，本會樂見政府著力完善現行政策，使經濟能力較高的人承擔較大的稅務責任，解決貧富懸殊問題。另外，政府可透過能者多付政策下帶來的額外收入，幫助社會上較為困乏的一群，實現共同富裕，締造和諧社會。
另外，該會又指「十四五」規劃明確香港八大中心的定位，包括國際資產管理及風險管理的業務、支持提升香港國際航運中心、支持香港提升國際商貿中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等等。政府針對香港八大中心的定位，在本次預算案也推出相應措施，以扶助香港融入國家大局，例如︰為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體及智慧港口提供稅務寬免﹑撥款舉辦香港演藝博覽會﹑設立文化古蹟本地遊鼓勵計劃等。雖則如此，綜觀目前政府仍欠缺一套思路具體清晰的執行計劃，以一步一步推動八大中心的發展，以及定期檢討這些措施的成效。
香港商界會計師協會同時建議政府除了在下年度發行零售綠色債劵外，亦可考慮設立藍色債券， 以保護維多利亞港和中華白海豚。藍色經濟及海洋保護問題日益受到國際機構的廣泛關注。為了促進亞太地區的可持續投資，亞洲開發銀行於2019年推出了《健康海洋和可持續藍色經濟行動計劃》，旨在為健康海洋投資，確保實現可持續發展目標，促進地區安全和繁榮。藍色金融債券在全球不多，中國當中亦只有中國銀行和青島水務集團發行的貼標藍色債券， 因此政府可藉發行相關債券，鞏固國際金融中心的地位，並幫助中國金融體系早日實現現代化。