另外，該會又指「十四五」規劃明確香港八大中心的定位，包括國際資產管理及風險管理的業務、支持提升香港國際航運中心、支持香港提升國際商貿中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心等等。政府針對香港八大中心的定位，在本次預算案也推出相應措施，以扶助香港融入國家大局，例如︰為單一家族辦公室所管理的合資格家族投資管理實體及智慧港口提供稅務寬免﹑撥款舉辦香港演藝博覽會﹑設立文化古蹟本地遊鼓勵計劃等。雖則如此，綜觀目前政府仍欠缺一套思路具體清晰的執行計劃，以一步一步推動八大中心的發展，以及定期檢討這些措施的成效。

香港商界會計師協會同時建議政府除了在下年度發行零售綠色債劵外，亦可考慮設立藍色債券， 以保護維多利亞港和中華白海豚。藍色經濟及海洋保護問題日益受到國際機構的廣泛關注。為了促進亞太地區的可持續投資，亞洲開發銀行於2019年推出了《健康海洋和可持續藍色經濟行動計劃》，旨在為健康海洋投資，確保實現可持續發展目標，促進地區安全和繁榮。藍色金融債券在全球不多，中國當中亦只有中國銀行和青島水務集團發行的貼標藍色債券， 因此政府可藉發行相關債券，鞏固國際金融中心的地位，並幫助中國金融體系早日實現現代化。