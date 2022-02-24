地緣緊張局勢拖累美股重挫。烏東「兩國」請求普京幫助抵禦烏克蘭「侵略」，或為俄羅斯出兵鋪平道路。烏克蘭否認自己有進攻計劃，要求聯合國安理會召開緊急會議。同時，烏克蘭又宣布進入全國緊急狀態。拜登擴大對俄制裁。
道指、標指連跌5日，分別見去年4月1日、5月13日後新低。道指5日累計跌1857.08點。
道瓊斯工業平均指數收跌464點，跌幅1.39%，報33131點。標普500指數收跌79點，跌幅1.85%，報4225點。納斯達克綜合指數收跌344點，或2.58%，報13037點。
家得寶跌2.44%，報308.45美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低50點，而雪佛龍升2.38%，報135.55元，貢獻道指20點。
科技股方面，蘋果收市報160.07元，跌2.58%，谷歌母公司Alphabet收市報2551.76元，跌1.71%，亞馬遜收市報2896.54元，跌3.57%，Facebook收市報198.45元，跌1.79%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.28%，報453點。德國DAX指數收跌0.42%，報14631點；法國CAC 40指數跌0.11%，報6780點；英國富時100指數收漲0.06%，報7498點。