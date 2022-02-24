地緣緊張局勢拖累美股重挫。烏東「兩國」請求普京幫助抵禦烏克蘭「侵略」，或為俄羅斯出兵鋪平道路。烏克蘭否認自己有進攻計劃，要求聯合國安理會召開緊急會議。同時，烏克蘭又宣布進入全國緊急狀態。拜登擴大對俄制裁。