美股下跌，港股ADR跌344點或1.48%，報23315點，夜期跌276點或1.17%，報23395點，夜期低水265點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.09%，折合報435.71元；阿里巴巴（9988）跌4.76%，折合報107.05元；美團（3690）跌2.54%，折合報172.11元；匯控（0005）跌0.72%，折合報57.68元；建行（0939）跌1.38%，折合報5.86元。
道期現跌0.266%；標期現跌0.39%；納期現跌0.49%。日股現跌0.69%，韓股現跌1.34%，澳股現跌2.28%。
多間公司公布業績，包括阿里巴巴（9988）、東亞（0023）、港交所（0388）、希慎（0014）、香港電訊（6823）、電訊盈科（0008）、新地（0016）等。
百威亞太（1876）全年多賺84%，增派息至3.02美分。
國浩（0053）中期少賺39%，派息50仙。
德林國際（1126）遺失網上銀行密碼生成器，遭轉移4142萬。
商湯（0020）科指權重降至0.24%，料僅得1.12億被動資金淨買。
中國21世紀教育（1598）向石家莊一中學授出1825萬貸款。
聯想（0992）上季ISG業務首次扭虧為盈，上半年晶片短缺持續。
中電（0002）擬售EnergyAustralia 估值20億美元。
恒隆地產（0101）捐款600萬支持興建方艙醫院。
數碼通（0315）去年下半年純利跌6%，ARPU升4%至210元。
稻草熊娛樂（2125）發盈喜，料去年盈利增至少7.5倍。
恒生（0011）：陳祖澤、羅康瑞退任非執董，委4人接任。
呂志和：銀娛（0027）派特別息希望「沖喜」一下，旗下娛樂場再無經營貴賓廳。
中國人壽（2628）：王濱辭任董事長。
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