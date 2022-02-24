moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

恒指低開392點 阿里創上市新低 商湯跌14.9% 港交所52周低

恒指今早低開392點或1.66%，報23268點，成交金額21億元；國指今早低開150點或1.81%，報8166點。恒生科技指數開市報5163點，跌2.56%。阿里（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖低大市。

阿里巴巴（9988）創上市新低，見107.5元，開市報107.5元，跌4.36%；騰訊（0700）開市報436.2元，跌1.98%；友邦（1299）開市報83元，跌2.18%。

藍籌1隻升，57隻下跌，6隻無升跌。百威（1876）升2.19%，報23.35元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌4.62%，報140.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，25隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報85.8元，升0.94%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報237元，跌4.67%。

恒指10天線(24227.67點)跌穿20天線(24260.31點)。科指低於主要平均線，最近為10天線(5436.49點)。

多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）創上市新低，見107.5元，開市報107.5元，跌4.36%。東亞（0023）開市報13.38元，跌1.04%。港交所（0388）見52周低412.8元，開市報412.8元，跌1.05%。希慎（0014）開市報23.15元，無升跌。香港電訊（6823）開市報10.84元，無升跌。電訊盈科（0008）開市報4.17元，跌0.48%。新地（0016）開市報94.5元，跌0.84%。

友邦（1299）出售澳洲儲蓄業務予Resolution Life。開市報83元，跌2.18%。

百威亞太（1876）全年多賺84%，增派息至3.02美分。開市報23.35元，升2.19%。

國浩（0053）中期少賺39%，派息50仙。無成交，報87元。

德林國際（1126）遺失網上銀行密碼生成器，遭轉移4142萬。無成交，報2.8元。

商湯（0020）科指權重降至0.24%，料僅得1.12億被動資金淨買。開市報6.28元，跌14.91%。

中國21世紀教育（1598）向石家莊一中學授出1825萬貸款。無成交，報0.54元。

聯想（0992）上季ISG業務首次扭虧為盈，上半年晶片短缺持續。開市報8.74元，跌0.34%。

中電（0002）擬售EnergyAustralia 估值20億美元。開市報79.65元，跌0.13%。

恒隆地產（0101）捐款600萬支持興建方艙醫院。開市報16.38元，跌0.85%。

數碼通（0315）去年下半年純利跌6%，ARPU升4%至210元。無成交，報4.44元。

稻草熊娛樂（2125）發盈喜，料去年盈利增至少7.5倍。開市報5.2元，升5.48%。

恒生（0011）：陳祖澤、羅康瑞退任非執董，委4人接任。開市報150.6元，跌0.59%。

呂志和：銀娛（0027）派特別息希望「沖喜」一下，旗下娛樂場再無經營貴賓廳。開市報47元，跌1.05%。

中國人壽（2628）：王濱辭任董事長。開市報13.32元，跌1.77%。

破底股方面

破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見107.5元，開市報107.5元，跌4.36%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.35元，開市報4.35元，跌3.33%；百融雲（6608）創上市新低，見7.68元，開市報7.68元，跌1.29%；阿里健康（0241）見52周低5.26元，開市報5.26元，跌3.13%；港交所（0388）見52周低412.8元，開市報412.8元，跌1.05%；中國有贊（8083）見52周低0.232元，開市報0.232元，跌5.31%；建業地產（0832）見52周低0.78元，開市報0.78元，跌2.5%。

異動股

上升異動股，包括，稻草熊（2125）開市報5.2元，升5.48%；龍光地產（3380）開市報3.88元，升3.74%；普拉達（1913）開市報49.5元，升3.02%；靈寶黃金（3330）開市報1.1元，升2.8%；百威（1876）開市報23.35元，升2.19%；招金礦業（1818）開市報7.19元，升2.13%；培力控股（1498）開市報0.99元，升2.06%；睿見教育（6068）開市報0.5元，升2.04%；IMAX（1970）開市報11.4元，升1.79%；騰盛博藥（2137）開市報14.1元，升1.59%；德琪醫藥（6996）開市報6元，升1.52%。

下跌異動股，包括，商湯（0020）開市報6.28元，跌14.91%；再鼎醫藥（9688）開市報420元，跌7.69%；南方錳業（1091）開市報1.31元，跌5.76%；天倫燃氣（1600）開市報6.5元，跌5.39%；中國有贊（8083）見52周低0.232元，開市報0.232元，跌5.31%；嗶哩嗶哩（9626）開市報237元，跌4.67%；網易（9999）開市報140.3元，跌4.62%。

 

其他報道

友邦出售澳洲儲蓄業務予Resolution Life

港股ADR跌344點 夜期低水265點 美期亞股下跌

百威亞太全年多賺84% 增派息至3.02美分

地緣緊張局勢拖累美股重挫 道指跌464點 5日累跌1857點