恒指今早低開392點或1.66%，報23268點，成交金額21億元；國指今早低開150點或1.81%，報8166點。恒生科技指數開市報5163點，跌2.56%。阿里（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖低大市。
阿里巴巴（9988）創上市新低，見107.5元，開市報107.5元，跌4.36%；騰訊（0700）開市報436.2元，跌1.98%；友邦（1299）開市報83元，跌2.18%。
藍籌1隻升，57隻下跌，6隻無升跌。百威（1876）升2.19%，報23.35元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌4.62%，報140.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，25隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報85.8元，升0.94%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報237元，跌4.67%。
恒指10天線(24227.67點)跌穿20天線(24260.31點)。科指低於主要平均線，最近為10天線(5436.49點)。
多間公司公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）創上市新低，見107.5元，開市報107.5元，跌4.36%。東亞（0023）開市報13.38元，跌1.04%。港交所（0388）見52周低412.8元，開市報412.8元，跌1.05%。希慎（0014）開市報23.15元，無升跌。香港電訊（6823）開市報10.84元，無升跌。電訊盈科（0008）開市報4.17元，跌0.48%。新地（0016）開市報94.5元，跌0.84%。
友邦（1299）出售澳洲儲蓄業務予Resolution Life。開市報83元，跌2.18%。
百威亞太（1876）全年多賺84%，增派息至3.02美分。開市報23.35元，升2.19%。
國浩（0053）中期少賺39%，派息50仙。無成交，報87元。
德林國際（1126）遺失網上銀行密碼生成器，遭轉移4142萬。無成交，報2.8元。
商湯（0020）科指權重降至0.24%，料僅得1.12億被動資金淨買。開市報6.28元，跌14.91%。
中國21世紀教育（1598）向石家莊一中學授出1825萬貸款。無成交，報0.54元。
聯想（0992）上季ISG業務首次扭虧為盈，上半年晶片短缺持續。開市報8.74元，跌0.34%。
中電（0002）擬售EnergyAustralia 估值20億美元。開市報79.65元，跌0.13%。
恒隆地產（0101）捐款600萬支持興建方艙醫院。開市報16.38元，跌0.85%。
數碼通（0315）去年下半年純利跌6%，ARPU升4%至210元。無成交，報4.44元。
稻草熊娛樂（2125）發盈喜，料去年盈利增至少7.5倍。開市報5.2元，升5.48%。
恒生（0011）：陳祖澤、羅康瑞退任非執董，委4人接任。開市報150.6元，跌0.59%。
呂志和：銀娛（0027）派特別息希望「沖喜」一下，旗下娛樂場再無經營貴賓廳。開市報47元，跌1.05%。
中國人壽（2628）：王濱辭任董事長。開市報13.32元，跌1.77%。
破底股包括，阿里巴巴（9988）創上市新低，見107.5元，開市報107.5元，跌4.36%；和鉑醫藥（2142）創上市新低，見4.35元，開市報4.35元，跌3.33%；百融雲（6608）創上市新低，見7.68元，開市報7.68元，跌1.29%；阿里健康（0241）見52周低5.26元，開市報5.26元，跌3.13%；港交所（0388）見52周低412.8元，開市報412.8元，跌1.05%；中國有贊（8083）見52周低0.232元，開市報0.232元，跌5.31%；建業地產（0832）見52周低0.78元，開市報0.78元，跌2.5%。
異動股
上升異動股，包括，稻草熊（2125）開市報5.2元，升5.48%；龍光地產（3380）開市報3.88元，升3.74%；普拉達（1913）開市報49.5元，升3.02%；靈寶黃金（3330）開市報1.1元，升2.8%；百威（1876）開市報23.35元，升2.19%；招金礦業（1818）開市報7.19元，升2.13%；培力控股（1498）開市報0.99元，升2.06%；睿見教育（6068）開市報0.5元，升2.04%；IMAX（1970）開市報11.4元，升1.79%；騰盛博藥（2137）開市報14.1元，升1.59%；德琪醫藥（6996）開市報6元，升1.52%。
下跌異動股，包括，商湯（0020）開市報6.28元，跌14.91%；再鼎醫藥（9688）開市報420元，跌7.69%；南方錳業（1091）開市報1.31元，跌5.76%；天倫燃氣（1600）開市報6.5元，跌5.39%；中國有贊（8083）見52周低0.232元，開市報0.232元，跌5.31%；嗶哩嗶哩（9626）開市報237元，跌4.67%；網易（9999）開市報140.3元，跌4.62%。
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